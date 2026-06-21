La red social X se ha inundado de memes que sugieren una ruptura entre ambos, después de que Endrick se quedara en el banquillo durante el empate 1-1 de Brasil ante Marruecos. Los aficionados bromean con que el entrenador «odia» al joven delantero, recordando cómo limitó sus minutos en el Real Madrid.

El joven de 19 años debutó en Filadelfia sustituyendo a Matheus Cunha en el 63’ durante la victoria 3-0 sobre Haití; le anularon un gol por fuera de juego, pero la ovación del público subraya la presión sobre Ancelotti para darle minutos a esta promesa, que pasó parte de la temporada pasada cedido en el Lyon.







