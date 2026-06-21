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Endrick habla de su relación con Carlo Ancelotti, mientras los memes más divertidos arrasan en las redes: el joven prodigio del Real Madrid se queda en el banquillo con Brasil en el Mundial 2026
Los memes virales se burlan de Ancelotti por su elección de jugadores
La red social X se ha inundado de memes que sugieren una ruptura entre ambos, después de que Endrick se quedara en el banquillo durante el empate 1-1 de Brasil ante Marruecos. Los aficionados bromean con que el entrenador «odia» al joven delantero, recordando cómo limitó sus minutos en el Real Madrid.
El joven de 19 años debutó en Filadelfia sustituyendo a Matheus Cunha en el 63’ durante la victoria 3-0 sobre Haití; le anularon un gol por fuera de juego, pero la ovación del público subraya la presión sobre Ancelotti para darle minutos a esta promesa, que pasó parte de la temporada pasada cedido en el Lyon.
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Endrick defiende la visión del entrenador
Tras el partido contra Haití, Endrick desmintió cualquier rumor sobre un conflicto. «Pasé un año con él en el Real Madrid y, gracias a Dios, jugué muchos partidos. Da igual si fueron cinco, diez o quince minutos; estuve a su lado y él sabe que lo doy todo por el equipo. Aquí, con la selección, no es diferente», afirmó el delantero.
Insistió en que las necesidades del equipo están por encima de la gloria personal: «Es un gran entrenador, tiene la cabeza bien puesta. Doy gracias a Dios de que esté aquí. No va a hacer lo mejor para Endrick ni para la afición, sino lo mejor para el equipo. Sabe cómo puedo ayudar. Agradezco el apoyo de la afición; ver su cariño en el estadio es maravilloso. Espero aportar mi granito de arena en el campo», concluyó.
Ancelotti pide paciencia con los jóvenes talentos
Pese a las críticas, el seleccionador de Brasil mantiene su plan con el joven Endrick. Antes del partido contra Haití, Ancelotti afirmó: «Sacaré a Endrick en el momento adecuado; será importante en este Mundial». Para mí, Endrick es un talento extraordinario. Brasil aprovechará sus cualidades en este Mundial y en el próximo. Es paciente, sin prisa y muy maduro para su edad; eso es clave, al igual que la paciencia de su familia».
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La atención se centra ahora en las eliminatorias
El compromiso de Endrick quedó claro al hablar de su ética de trabajo con Ancelotti: «Estoy agradecido de tenerlo. Sabe que daré todo cada día, que me dejaré la piel. Lo más importante para un jugador es trabajar. Él ve mi esfuerzo; para mí cada partido es el último y siempre juego con deseo y alegría». Para un jugador, lo más importante es el trabajo. Él sabe que entreno duro, que cada partido es como si fuera el último y que salgo al campo con ganas y alegría para dar lo mejor de mí», concluyó el joven.
Tras la primera victoria de Brasil en el torneo, el foco está en asegurar uno de los primeros puestos del Grupo C. Vinicius Jr. y Matheus Cunha son titulares por ahora, pero la sombra de Endrick no desaparece. Da igual si sigue en el banquillo —lo que inspira memes— o si se hace un hueco en el once: la relación entre el jugador y el técnico sigue sólida entre bastidores.