Endrick explica cómo se convirtió en el mayor admirador de Bobby Charlton, mientras la estrella brasileña habla del divertidísimo apodo con el que le llaman Jude Bellingham y Vinicius Jr

La admiración que el joven sentía abiertamente por el difunto grande del fútbol inglés acabó convirtiéndose en una broma recurrente en el vestuario del Madrid, en la que participaban estrellas como Bellingham y Vinicius. A pesar de las bromas en tono jocoso, Endrick considera que ese apodo es un testimonio del espíritu positivo que reina entre los jugadores de Los Blancos.

En declaraciones a FourFourTwo, Endrick —que está cedido esta temporada en el Lyon— explicó: «Soy un gran fan de EA Sports FC y juego mucho al Ultimate Team, donde los jugadores más codiciados son los Iconos. Además de Bobby Charlton, también me gusta jugar con Ruud Gullit. Empecé a interesarme por la historia de Charlton porque era delantero, pero también jugaba de centrocampista y defendía muy bien».

Añadió: «Me gusta conocer la historia de los jugadores que consigo pero que no conozco muy bien, así que investigué sobre él y vi que jugó en el Manchester United, ganó la Copa de Europa y era muy querido por la afición local. Me gustó su historia y lo utilicé mucho en el juego porque tiene un disparo increíble. Por desgracia, nunca tuve la oportunidad de conocerlo, pero he visto vídeos suyos en TikTok. Siempre me lo tomo como una broma y me gusta el apodo; demuestra lo buen ambiente que hay en el Real Madrid».