Getty Images Sport
Traducido por
Endrick espera con ilusión su nueva etapa en el Real Madrid y agradece al seleccionador brasileño, Carlo Ancelotti, por incluirle en el Mundial
Endrick reflexiona sobre su crucial cesión al Lyon y su trayectoria en el Mundial
Endrick celebró con emoción la clasificación de Brasil a octavos del Mundial tras vencer 2-1 a Japón, partido en el que jugó todo el segundo tiempo. En declaraciones a AS, el jugador repasó sus últimos meses.
«Estoy muy contento y agradecido a Dios porque los últimos seis meses han sido excepcionales en mi vida. Mi carrera ha cambiado mucho durante este periodo», declaró Endrick. «A principios de este año no jugaba en el Real Madrid, pero luego tuve la oportunidad de marcharme cedido. Doy gracias a Dios por ello, y también agradezco al Lyon que me haya abierto sus puertas y me haya dado la oportunidad de demostrar mi potencial y llegar al Mundial».
- Getty Images Sport
Memes virales y defensa de las decisiones de Ancelotti sobre la alineación.
El torneo comenzó bajo lupa: las redes se llenaron de memes que ponían en duda la relación entre Endrick y Carlo Ancelotti. Endrick no jugó en el 1-1 contra Marruecos, luego disputó 26 minutos ante Haití y solo ocho frente a Escocia.
A pesar de los rumores, Endrick defendió a Ancelotti: «Es un gran entrenador, tiene la cabeza bien puesta. Doy gracias a Dios de que esté aquí, porque es un gran entrenador. No va a hacer lo mejor para Endrick, no va a hacer lo mejor para los aficionados, va a hacer lo mejor para el equipo. Sabe muy bien cómo puedo ayudar al equipo».
Ancelotti pide paciencia mientras Endrick justifica la confianza depositada en él
Ancelotti había pedido paciencia a la afición, asegurando que Endrick tendría su momento y destacando su madurez. Ese momento llegó ante Japón, cuando lo ingresó en el descanso, una decisión que resultó decisiva. Endrick agradeció la confianza a Ancelotti.
«Estoy muy agradecido al entrenador, ya que sabe bien lo que cada jugador puede aportar», comentó Endrick. «Me dio la oportunidad al comienzo de la segunda parte para ayudar al equipo a cambiar el rumbo del partido, y conseguimos la victoria». Con este cambio, Endrick dejó atrás las frustraciones del inicio del torneo y mostró su impacto en el campo.
- Getty Images Sport
¿Qué les depara el futuro a Endrick y a Brasil?
«Estoy viviendo un momento maravilloso con la selección de Brasil y disfrutando cada minuto del Mundial», concluyó Endrick. «Cuando termine el torneo, estoy deseando volver al Real Madrid y empezar allí un nuevo capítulo». Ahora se prepara para los octavos de final, confiando en que sus buenas actuaciones le garanticen un puesto de titular fijo a su regreso al club.