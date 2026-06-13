Endrick destaca una cualidad que comparte con Cristiano Ronaldo, mientras el joven prodigio brasileño busca demostrar su valía ante el nuevo entrenador del Real Madrid, José Mourinho, durante el Mundial de 2026

Endrick, de 19 años, admira a Cristiano Ronaldo y, mientras se prepara para el torneo más importante de su vida, sus similitudes mentales quedan claras. Cedido al Lyon para recuperar ritmo, cree que su dedicación al fútbol finalmente le hará destacar en Madrid.

«Va a ser duro, siempre lo es. Esa es la ley del fútbol. Querer trabajar duro desde muy joven es algo que tengo en común con Cristiano Ronaldo, pero no lo admiro solo por su ética de trabajo», declaró Endrick a GQ Brasil. «Tiene un talento tremendo y una historia inspiradora de superación de la adversidad cuando era joven. Si estás en plena temporada, no puedes hacer cosas que te hagan retroceder. Va a ser duro; siempre lo es. Esa es la ley del fútbol».