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Endrick decide su futuro en el Real Madrid mientras Jose Mourinho toma la decisión final sobre la joven promesa brasileña pese al interés de la Roma
Endrick se prepara para seguir en el Real Madrid
Endrick ha decidido no salir del Real Madrid este verano tras una exitosa cesión de seis meses en el Lyon, según The Athletic. El internacional brasileño regresó a España después de participar en el Mundial de 2026 y quiere pelear por su sitio en la plantilla.
A pesar del fuerte interés del conjunto italiano AS Roma, el delantero de 20 años está decidido a hacerse un hueco en el Bernabéu en lugar de salir de nuevo con otra cesión. Foot Mercato afirma que el técnico Mourinho ha quedado profundamente impresionado por el joven atacante desde su regreso a los entrenamientos de pretemporada, lo que allana el camino para que siga en Madrid.
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Mourinho, impresionado por un delantero brasileño
Mourinho se ha dejado convencer por las actuaciones de Endrick y por su actitud durante sus primeras semanas de vuelta en el club. El técnico portugués está ahora dispuesto a darle al delantero oportunidades reales esta temporada.
La noticia supone un golpe para la Roma, que se había movido activamente para fichar al joven brasileño cedido antes de que cierre el mercado de fichajes. The Athletic informa de que el propio Endrick se mantiene firme en su convicción de quedarse en la capital española. Cree que su desarrollo se verá más favorecido compitiendo por minutos con el primer equipo bajo la dirección de Mourinho.
Cambio de escenario en el ataque del Madrid
El camino de Endrick hacia el equipo ha evolucionado tras los cambios en la delantera del Madrid. La salida de Gonzalo Garcia al Fulham inicialmente parecía abrir espacio por detrás de Kylian Mbappe, aunque la llegada de Carlos Espi volvió a aumentar la competencia. La trayectoria de la carrera del delantero vuelve a estar al alza tras su etapa en Francia. Su valoración en Transfermarkt era de 60 millones de euros en el Palmeiras antes de caer a 25 millones de euros en diciembre de 2025, pero su rendimiento en el Lyon ayudó a reconstruir ese valor hasta los 40 millones de euros en junio de 2026.
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La Roma, obligada a buscar otras opciones
Con Mourinho dispuesto a integrar a Endrick en sus planes, la Roma y otros clubes interesados tendrán ahora que dirigir su atención hacia objetivos alternativos en el mercado de fichajes. Salvo un giro inesperado de última hora en el tramo final del mercado, la antigua joya del Palmeiras seguirá en España para demostrar su valía. Endrick se centrará ahora en ganarse minutos por detrás de Mbappe mientras el Real Madrid prepara la próxima temporada bajo la dirección de Mourinho.
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