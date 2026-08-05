Endrick decide su futuro en el Real Madrid mientras Jose Mourinho toma la decisión final sobre la joven promesa brasileña pese al interés de la Roma

Endrick ha decidido no salir del Real Madrid este verano tras una exitosa cesión de seis meses en el Lyon, según The Athletic. El internacional brasileño regresó a España después de participar en el Mundial de 2026 y quiere pelear por su sitio en la plantilla.

A pesar del fuerte interés del conjunto italiano AS Roma, el delantero de 20 años está decidido a hacerse un hueco en el Bernabéu en lugar de salir de nuevo con otra cesión. Foot Mercato afirma que el técnico Mourinho ha quedado profundamente impresionado por el joven atacante desde su regreso a los entrenamientos de pretemporada, lo que allana el camino para que siga en Madrid.