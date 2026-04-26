Endrick, cedido por el Real Madrid, no descarta prolongar su estancia en el Lyon

Endrick ha sido una revelación en el Lyon desde enero, recuperando el brillo que lo convirtió en uno de los talentos más codiciados del fútbol mundial.

En entrevista con Canal+, el brasileño confesó su cariño por su actual hogar y su anhelo de devolver al club a la élite europea, e insinuó que podría extender su estancia.

«¿Me quedaré si el OL va a la Champions? No lo sé. Llegué por seis meses, pero si debo volver al Real Madrid, lo haré; si debo ir a otro equipo, también. Ojalá clasifiquemos al Lyon, porque ese es su lugar».



