Endrick, cedido por el Real Madrid, da su sincera opinión sobre sus posibilidades de entrar en la convocatoria de Brasil para el Mundial tras su impresionante debut en el Lyon

La llegada de Endrick al Real Madrid fue recibida con gran expectación, pero la intensa competencia por un puesto en el Santiago Bernabéu limitó sus oportunidades.

En busca de los minutos necesarios para continuar su desarrollo y llamar la atención de los seleccionadores nacionales, el joven delantero optó por una cesión al Lyon durante el mercado de invierno.

Desde su llegada a la Ligue 1, el prodigio brasileño se ha adaptado rápidamente al carácter físico del fútbol francés, demostrando la puntería y la velocidad explosiva que le convirtieron en uno de los talentos más codiciados de Sudamérica.

La decisión parece estar dando sus frutos, ya que el delantero ha participado en siete goles en sus primeras nueve apariciones en la Ligue 1.