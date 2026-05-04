Endrick, cedido por el Real Madrid, confiesa que «le gustaría quedarse en el Lyon» tras marcar otro gol decisivo para el gigante de la Ligue 1

Endrick volvió a ser decisivo para el Lyon en la victoria 4-2 sobre el Rennes. El delantero brasileño marcó su quinto gol en Ligue 1 y mantiene vivo el sueño europeo del equipo de Paulo Fonseca.

El triunfo situó al Lyon tercero a falta de dos jornadas, dos puntos por encima del Lille en la lucha por el último billete a la Liga de Campeones. Su buena racha puede devolverlo a la máxima competición europea.