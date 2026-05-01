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¿Endrick al Arsenal? Una leyenda de los Gunners quiere que el «caballo salvaje», marginado en el Real Madrid, aporte sus «enormes cualidades» a la Premier League
Petit sugiere que el Arsenal fiche a Endrick
Petit sugiere que Arsenal fiche a Endrick, joven del Real Madrid cedido en Lyon, para reforzar el ataque. El delantero brasileño ha tenido pocas oportunidades en España.
Aun así, Petit opina que la Premier League sería el entorno ideal para su crecimiento y ve al Arsenal como un destino donde su talento podría florecer.
- AFP
Petit elogia el talento, pero señala que aún hay aspectos por pulir
En declaraciones a Andy’s Bet Club, Petit destacó el potencial de Endrick, aunque reconoció que aún debe pulir aspectos de su juego.
«Es muy joven, solo tiene 19 años», dijo Petit. «Tiene mucho talento, pero es como un caballo desbocado con mucha energía. En el campo, a veces es un poco demasiado egoísta. Sin embargo, sabe que tiene cualidades enormes».
«Solo necesita el entorno adecuado para pulirse, porque es un diamante. ¿Qué club le convendría? Dadas sus cualidades, me encantaría que viniera al Arsenal».
El futuro del fútbol brasileño y las preocupaciones de la selección nacional
Endrick es considerado uno de los jóvenes talentos más prometedores de Brasil y se espera que sea clave en la selección en los próximos años. Sin embargo, Petit expresó su preocupación por la actual dirección del equipo.
«Puede brillar en el Mundial, pero Brasil ya no es el mismo equipo; ya no juega como antes», explicó. «Hace tres semanas vi el partido contra Francia en Estados Unidos y volvimos a ganarles».
«Observé al equipo; claro, faltaban algunos jugadores, pero pensé: “Vaya, la selección brasileña ha cambiado mucho”. Recuerdo a tantos grandes nombres, grandes jugadores en esa selección. Endrick tiene algo especial. Puede destacar en el Mundial; hay un puesto para él en el once inicial».
- (C)Getty Images
El futuro en el club del joven jugador del Real Madrid es incierto
Por ahora, Endrick se queda en el Real Madrid, aunque lucha por minutos en una plantilla de estrellas. La decisión del club de retenerlo o cederlo para que juegue más será clave en su crecimiento.
Mientras tanto, Arsenal busca refuerzos para su ataque y ve en Endrick una opción a futuro.