El prodigio brasileño se ha encontrado con el camino hacia el once titular bloqueado por una galaxia de superestrellas, entre ellas Kylian Mbappe, Vinicius Junior y Jude Bellingham. La competencia por un puesto en el Santiago Bernabéu se describe como feroz y, con Rodrygo cerca de regresar de su lesión, la experla del Palmeiras corre el riesgo de caer aún más en el orden de preferencias de Jose Mourinho.

A pesar de su enorme potencial, la aportación de Endrick se ha limitado a unos escasos cuatro minutos de acción contra el Elche a mediados de septiembre. Aunque el reciente parón internacional le ofreció cierto respiro, al permitirle participar en los amistosos de Brasil contra Australia e India, el delantero es muy consciente de que no puede mantener su sitio en la convocatoria de Brasil sin minutos constantes en su club. En consecuencia, una salida en invierno ahora parece casi inevitable si su situación en Madrid no mejora de forma drástica.