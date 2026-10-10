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Endrick, abierto a fichar por el AC Milan mientras la joven promesa del Real Madrid presiona para salir cedido en enero
La frustración crece en el Bernabéu
El prodigio brasileño se ha encontrado con el camino hacia el once titular bloqueado por una galaxia de superestrellas, entre ellas Kylian Mbappe, Vinicius Junior y Jude Bellingham. La competencia por un puesto en el Santiago Bernabéu se describe como feroz y, con Rodrygo cerca de regresar de su lesión, la experla del Palmeiras corre el riesgo de caer aún más en el orden de preferencias de Jose Mourinho.
A pesar de su enorme potencial, la aportación de Endrick se ha limitado a unos escasos cuatro minutos de acción contra el Elche a mediados de septiembre. Aunque el reciente parón internacional le ofreció cierto respiro, al permitirle participar en los amistosos de Brasil contra Australia e India, el delantero es muy consciente de que no puede mantener su sitio en la convocatoria de Brasil sin minutos constantes en su club. En consecuencia, una salida en invierno ahora parece casi inevitable si su situación en Madrid no mejora de forma drástica.
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La conexión Cardinale
El Milan se ha situado como el gran favorito para conseguir su fichaje después de recibir una señal positiva del entorno del jugador. Según La Gazzetta dello Sport, el propietario del Milan, Gerry Cardinale, podría tener la baza decisiva en las negociaciones gracias a sus vínculos profesionales más allá de los terrenos de juego. Endrick está representado por Roc Nation, una poderosa agencia que mantiene una excelente relación con el jefe de RedBird. Esta relación ya existente entre Cardinale y los representantes del jugador está considerada un factor decisivo que podría permitir al gigante italiano imponerse a la dura competencia procedente de otros puntos de Europa.
Aunque el Milan lidera la carrera, no es el único pretendiente que sigue de cerca la situación. En la Serie A, Gian Piero Gasperini supuestamente está interesado en llevar al brasileño a la Roma, mientras que el Aston Villa, de la Premier League, también ha sido vinculado con un movimiento. Sin embargo, Cardinale sigue estando extremadamente convencido de que el Milan puede cerrar un acuerdo si el Real Madrid sanciona oficialmente una salida a préstamo. El aspecto financiero de la operación también parece asumible, ya que el salario neto actual de Endrick, de 2,5 millones de euros más bonus, encaja dentro de la estructura salarial del club milanés.
Estructuras de fichaje creativas
Aunque el foco inmediato está puesto en una cesión en enero, existe la posibilidad de que ambos clubes puedan debatir una operación más compleja en relación con el futuro a largo plazo de Endrick. El Real Madrid y el Milan tienen un historial de colaboración en fórmulas de traspaso imaginativas, especialmente la operación que llevó a Brahim Díaz a Italia. Aquel movimiento incluyó una serie de cesiones, cláusulas de recompra y opciones de contra-recompra que se ajustaban a ambas partes durante varias temporadas.
Dado que el Madrid invirtió aproximadamente 47,5 millones de euros para fichar a Endrick procedente del Palmeiras a finales de 2022, estará deseoso de garantizar que su valor de mercado quede protegido y que su desarrollo siga una trayectoria ascendente. A medida que se acerca el mercado invernal, se espera que el diálogo entre el Madrid y el Milan se intensifique para determinar las condiciones exactas de la posible llegada del brasileño a San Siro.
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Encaje estratégico para Ruben Amorim
Un movimiento por Endrick sería mucho más que un simple fichaje de lujo para el Milan; respondería a una necesidad táctica cada vez mayor para el entrenador Ruben Amorim. Tras una lesión de larga duración de Alexis Saelemaekers, que se espera que esté de baja durante cuatro meses, el Milan anda corto de opciones en el último tercio. La incorporación del versátil brasileño aportaría una profundidad muy necesaria en varias posiciones mientras el club compite en varios frentes en la segunda mitad de la temporada. El propio jugador ha expresado que la posibilidad de jugar en la Serie A le resulta muy atractiva tras sus anteriores etapas en Brasil, España y Francia.
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