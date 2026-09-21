Encuentro entre árbitros y entrenadores: los ausentes y los casos «de VAR», Rowe-Kalulu y los otros errores admitidos por Orsato

La Serie A 2026/2027 está viviendo una auténtica revolución técnica a nivel arbitral. El paso de la gestión de Rocchi a la de Daniele Orsato ha traído un criterio arbitral completamente distinto al del pasado y, por ello, había una enorme expectación por la reunión que estaba programada para hoy entre la cúpula arbitral y los entrenadores de los 20 clubes de la Serie A.

En Lissone, el ambiente fue el de un intercambio sereno en el que el equipo encabezado por el designador admitió algunos errores cometidos durante esta primera parte de la temporada.