Encuentro entre árbitros y clubes de la Serie A: el objetivo es aumentar el tiempo efectivo de los partidos

Las principales novedades reglamentarias para el campeonato de fútbol de 2026/2027 fueron el eje de un encuentro celebrado por el director técnico de la AIA, Domenico Messina, y el designador, Daniele Orsato, en el que participaron los representantes de los veinte clubes de la Serie A y de la cúpula de la Lega Serie A.





«Es fundamental que antes del pitido inicial se faciliten todas las informaciones técnicas necesarias, sobre todo en lo que respecta a las novedades reglamentarias introducidas en esta temporada deportiva», subrayó Messina, según informó la ANSA . «Nosotros siempre estaremos listos para ofrecer cualquier aclaración sobre la aplicación de las reglas y sobre su interpretación, para una claridad cada vez mayor y una provechosa relación recíproca».





«Muchos de los cambios introducidos afectarán a las situaciones de juego parado con el objetivo de aumentar el tiempo efectivo de los partidos, haciendo los encuentros aún más dinámicos y espectaculares», comentó el consejero delegado de la Lega Serie A, Luigi De Siervo . «El encuentro representó una importante ocasión de intercambio y actualización para las estructuras técnicas de los clubes, que podrán llegar preparadas al inicio del campeonato, con un conocimiento claro y compartido de las nuevas disposiciones reglamentarias. La colaboración entre la Lega Calcio Serie A y la AIA sobre estos temas es fundamental para garantizar la mejor aplicación de las nuevas reglas y acompañar al fútbol italiano hacia un juego cada vez más fluido e intenso».



