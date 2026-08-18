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CORRECTION BYLINE - Italian referee DomeAFP
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Encuentro entre árbitros y clubes de la Serie A: el objetivo es aumentar el tiempo efectivo de los partidos

Serie A

Las principales novedades reglamentarias para el campeonato de fútbol de 2026/2027 fueron el eje de un encuentro celebrado por el director técnico de la AIA, Domenico Messina, y el designador, Daniele Orsato, en el que participaron los representantes de los veinte clubes de la Serie A y de la cúpula de la Lega Serie A.


«Es fundamental que antes del pitido inicial se faciliten todas las informaciones técnicas necesarias, sobre todo en lo que respecta a las novedades reglamentarias introducidas en esta temporada deportiva», subrayó Messina, según informó la ANSA . «Nosotros siempre estaremos listos para ofrecer cualquier aclaración sobre la aplicación de las reglas y sobre su interpretación, para una claridad cada vez mayor y una provechosa relación recíproca».


«Muchos de los cambios introducidos afectarán a las situaciones de juego parado con el objetivo de aumentar el tiempo efectivo de los partidos, haciendo los encuentros aún más dinámicos y espectaculares», comentó el consejero delegado de la Lega Serie A, Luigi De Siervo . «El encuentro representó una importante ocasión de intercambio y actualización para las estructuras técnicas de los clubes, que podrán llegar preparadas al inicio del campeonato, con un conocimiento claro y compartido de las nuevas disposiciones reglamentarias. La colaboración entre la Lega Calcio Serie A y la AIA sobre estos temas es fundamental para garantizar la mejor aplicación de las nuevas reglas y acompañar al fútbol italiano hacia un juego cada vez más fluido e intenso».


  • «Quiero dar las gracias a todos nuestros clubes por la participación proactiva en este encuentro», declaró el presidente de la Lega, Ezio Simonelli . «Agradezco además a Messina y Orsato su disponibilidad. Ha sido una reunión muy útil, que ha permitido profundizar en los aspectos más relevantes de las nuevas disposiciones. Nuestro objetivo es mantener un diálogo constante con los máximos responsables arbitrales y organizar otros momentos de intercambio a lo largo del año que puedan ser útiles para los clubes».


    «La reunión ha representado un importante momento de encuentro e intercambio con los clubes», declaró el vicepresidente vicario de la AIA, Francesco Massini. «La AIA estará siempre a disposición para iniciativas de este tipo. De hecho, es a partir de momentos como estos como se pueden consolidar las relaciones entre los distintos componentes y ofrecer un servicio de calidad a la propia Federación y a todo el sistema del fútbol».



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