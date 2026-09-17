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Al Ahli vs Al Riyadh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Encrucijada: ¿pondrá el Sundowns fin de forma prematura a la temporada del Al-Ahli saudí?

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El Raqui ante una misión difícil

El Al-Ahli saudí afronta el duelo ante el Mamelodi Sundowns sudafricano en un momento que no admite más tropiezos, después de que el equipo se encontrara con un inicio de temporada completamente distinto a lo esperado, en medio de grandes cambios dentro del club y de resultados que no han dado a su afición muchos motivos para el optimismo.

Del Al-Ahli se marcharon varias de sus principales estrellas, encabezadas por Riyad Mahrez y Franck Kessié, y también terminó el recorrido del técnico alemán Matthias Jaissle con el equipo, antes del nombramiento del neerlandés Marino Pusic en un momento tardío y pocos días antes del inicio de la temporada, dando comienzo a una nueva etapa en medio de numerosas incógnitas.

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  • Al Ahli v Al Hazem: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    El inicio no está a la altura de las aspiraciones del Al Ahly

    El Al-Ahli no ha logrado hasta ahora ofrecer el nivel que espera su afición, después de haber perdido parte de su fuerza en comparación con la temporada pasada, y aparecieron problemas técnicos y administrativos que ensombrecieron al equipo durante las primeras semanas.

    Las cosas se complicaron aún más con la salida del director deportivo Pedro, tras un periodo que estuvo marcado por el enfado de la afición por la forma de gestionar el ámbito deportivo, prolongándose así los cambios dentro del club en un momento en el que el Al-Ahli necesitaba estabilidad y construir un equipo capaz de competir.

    A nivel de resultados, el Al-Ahli ocupa el sexto lugar en la Roshn League, después de haber conseguido 4 victorias frente a 3 derrotas, un comienzo que no está a la altura de las aspiraciones de un equipo que afronta la temporada en busca de pelear por los títulos.

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  • Sundowns: una oportunidad para salvar la situación

    En medio de este ambiente, el enfrentamiento ante el Sundowns en la Copa Intercontinental le brinda al Al-Ahly una oportunidad completamente distinta, ya que ganar y coronarse con el título de "medio mundo" podría cambiar el estado anímico dentro del equipo y devolver cierta calma y confianza a la afición y a los jugadores.

    Una victoria en un gran torneo podría dar a Pošić y a sus jugadores un fuerte impulso para el resto de la temporada, además de que podría atenuar la intensidad de las críticas y otorgar a la directiva un margen para trabajar en la solución de los problemas que han aparecido durante el último periodo.

  • Al Ahli v Al Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    La derrota puede abrir nuevas puertas

    Por el contrario, la eliminación ante el Sundowns podría aumentar la presión sobre el Al Ahly, especialmente si llega tras el rendimiento y los resultados que no han convencido a la afición desde el inicio de la temporada, y podría reabrir numerosos frentes dentro del club en un momento delicado.

    Por eso el enfrentamiento parece un auténtico cruce de caminos para el Al Ahly; el título podría representar el inicio de la recuperación de la confianza y la corrección del rumbo, mientras que la derrota situaría al equipo ante una etapa más complicada y obligaría a la directiva del club a abordar rápidamente los problemas que han aparecido desde el comienzo de la temporada.

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