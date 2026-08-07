¿Tienes más de 18 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

Goal.com
En directoEntradas
Al Ittihad vs Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL

Traducido por

Encrucijada: Moussa Diaby coloca al Al-Ittihad en una situación nada envidiable

M. Diaby
Al Ittihad
1ª División
Bayer Leverkusen
Francia
Arabia Saudita
Alemania

¿Qué le espera al mago francés?

El futuro del francés Moussa Diaby, extremo del Al-Ittihad saudí, entró en una fase decisiva, después de que el Bayer Leverkusen se aferrara a cerrar el fichaje rápidamente, en vista del deseo del club de incorporar al jugador antes del arranque de la Bundesliga.

Diaby es una de las armas más destacadas del Al-Ittihad, pero parece que vive sus últimos días en los pasillos del club, sobre todo porque está abierto a marcharse.

  • Al Hilal v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    El Inter lo intentó, y el Al-Ittihad se negó

    Y según el periodista Mohamed Al Bakiri, la directiva del Al Ittihad se encuentra ahora en una encrucijada entre su plan sobre el futuro de Diaby y la oferta alemana, que exige cerrar la operación de inmediato.

    Lee también: Salah cambia las reglas del juego. ¿Ha perdido el proyecto saudí su prestigio frente a la astucia turca?

    Al Bakiri reveló que el Inter de Milán ya había ofrecido 40 millones de euros para fichar a Diaby el pasado invierno, pero el Al Ittihad rechazó la oferta debido a las circunstancias con la afición y los medios en aquel momento.

    El club italiano volvió a la carga este verano con una nueva oferta valorada en 20 millones de euros, además de un jugador cuyo coste asciende a 10 millones de euros, pero el Al Ittihad rechazó la propuesta por su deseo de obtener una contrapartida económica

    • Anuncios

  • Leverkusen impone sus condiciones

    El Bayer Leverkusen entró en escena por recomendación de su exentrenador Xabi Alonso, y presentó una oferta por valor de 30 millones de euros a pagar en un solo pago, con la condición de cerrar la operación antes del inicio de la Bundesliga.

    Esta oferta coloca al Ittihad ante una decisión difícil, sobre todo porque la dirección estaba estudiando aplazar la salida de Diaby y aprovecharlo en el partido del play-off asiático el próximo martes.

    Por lo tanto, las próximas horas podrían ser decisivas para determinar el futuro del extremo francés, entre aceptar la oferta alemana o retenerlo y cerrar temporalmente el expediente de su salida.

  • ¿Qué aportó Moussa Diaby?

    Diaby es considerado uno de los elementos influyentes en el ataque del Ittihad, especialmente porque el club saudí no ha fichado a un jugador suplente para él en la posición de extremo derecho, lo que hará que su ausencia en el partido ante Al Jazira sea determinante si se produce.

    Diaby se incorporó al Ittihad en el verano de 2024, procedente del Aston Villa, para ofrecer un gran nivel durante las dos temporadas, especialmente en la primera, en la que llevó al equipo a conquistar el doblete de la Roshn League y la Copa del Custodio de las Dos Mezquitas Sagradas por primera vez en su historia.

    Diaby dejó una destacada presencia con el Ittihad, ya que disputó 71 partidos oficiales con la camiseta del equipo en todas las competiciones, en los que logró marcar 11 goles y dar 31 asistencias a sus compañeros.

    El valor de mercado actual de la estrella francesa está estimado en 25 millones de euros según los datos del portal especializado "Transfermarkt", lo que refuerza su gran valor como inversión para la directiva del Ittihad.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
Amistosos
Bayer Leverkusen crest
Bayer Leverkusen
B04
Sevilla crest
Sevilla
SEV
AFC Champions League - Clasificacion
Al-Jazira crest
Al-Jazira
ALJ
Al Ittihad crest
Al Ittihad
ITT