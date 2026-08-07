Diaby es considerado uno de los elementos influyentes en el ataque del Ittihad, especialmente porque el club saudí no ha fichado a un jugador suplente para él en la posición de extremo derecho, lo que hará que su ausencia en el partido ante Al Jazira sea determinante si se produce.
Diaby se incorporó al Ittihad en el verano de 2024, procedente del Aston Villa, para ofrecer un gran nivel durante las dos temporadas, especialmente en la primera, en la que llevó al equipo a conquistar el doblete de la Roshn League y la Copa del Custodio de las Dos Mezquitas Sagradas por primera vez en su historia.
Diaby dejó una destacada presencia con el Ittihad, ya que disputó 71 partidos oficiales con la camiseta del equipo en todas las competiciones, en los que logró marcar 11 goles y dar 31 asistencias a sus compañeros.
El valor de mercado actual de la estrella francesa está estimado en 25 millones de euros según los datos del portal especializado "Transfermarkt", lo que refuerza su gran valor como inversión para la directiva del Ittihad.