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«Encontraremos la manera de jugar de otra forma»: Lionel Scaloni perfila la evolución táctica de Argentina al comienzo de la era posterior a Lionel Messi
La vida después de la leyenda
Argentina saltará al campo sin su icónico '10' mientras Scaloni se prepara para un nuevo capítulo. La Albiceleste se enfrenta a Bolivia en un amistoso el miércoles, en lo que supondrá su primera prueba de la era posterior a Messi.
Messi anunció su retirada internacional a finales de agosto. Sin embargo, el jugador de 39 años se despedirá oficialmente en un partido de homenaje contra Benín en el Monumental la próxima semana. Hasta entonces, la famosa camiseta sigue sin dueño. Scaloni no tiene prisa por nombrar a un sucesor del máximo goleador histórico del país.
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Dejando libre el dorsal
Scaloni confirmó durante una rueda de prensa en Córdoba que el mítico dorsal será retirado temporalmente. El seleccionador quiere esperar hasta que el capitán se haya hecho a un lado oficialmente.
«No estamos obligados a asignarlo para estos partidos, así que no se lo daremos a nadie hasta el partido de despedida de Leo», dijo Scaloni, citado por ESPN. «La idea es que alguien termine llevándolo, dado lo especial que es vestirlo. Simplemente, todavía no hemos decidido quién».
Encontrar un nuevo equilibrio táctico
Sustituir a un jugador que marcó 125 goles internacionales es un reto inmenso, y Scaloni admite que el equipo debe evolucionar. Aunque la filosofía principal seguirá siendo la misma, el seleccionador está dispuesto a probar nuevas soluciones en ataque.
«Encontraremos una manera de jugar de forma diferente», añadió el entrenador. «Para eso están estos partidos, para experimentar. Dicho esto, nuestro estilo principal sigue girando en torno al control del balón. A partir de ahí, veremos cómo nos adaptamos».
- AFP
Las caras nuevas toman protagonismo
Aunque gran parte del equipo que sufrió una ajustada derrota por 1-0 ante España en la final del Mundial estará presente, también van dando un paso al frente caras nuevas. Se espera que jugadores como Nico Paz, Roman Vega, Santiago Castro y Valentín Barco tengan la oportunidad de jugar durante este parón internacional.
Argentina debe disputar ahora un partido amistoso contra Bolivia, seguido de un encuentro ante Burkina Faso el domingo. Después regresará a Buenos Aires el 7 de octubre. Allí, toda la nación se reunirá para dar una última y emotiva despedida a su mejor jugador de todos los tiempos.
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