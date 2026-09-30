Argentina saltará al campo sin su icónico '10' mientras Scaloni se prepara para un nuevo capítulo. La Albiceleste se enfrenta a Bolivia en un amistoso el miércoles, en lo que supondrá su primera prueba de la era posterior a Messi.

Messi anunció su retirada internacional a finales de agosto. Sin embargo, el jugador de 39 años se despedirá oficialmente en un partido de homenaje contra Benín en el Monumental la próxima semana. Hasta entonces, la famosa camiseta sigue sin dueño. Scaloni no tiene prisa por nombrar a un sucesor del máximo goleador histórico del país.