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¿Encontrará Luka Modric un rival a su altura? Ivan Perišić hace una predicción sobre el futuro Balón de Oro mientras Croacia sigue dando «grandes talentos»
De Ivanisevic y Cilic a Suker y Boban: Croacia da a luz a superestrellas mundiales
Con menos de cuatro millones de habitantes, este país ha generado numerosos ídolos deportivos. En tenis, Goran Ivanisevic y Marin Cilic han ganado Grand Slams. En baloncesto, Toni Kukoc jugó junto a Michael Jordan en los Chicago Bulls que conquistaron tres títulos de la NBA.
En el fútbol, antes de que Modric y su generación brillaran, Davor Suker, Zvonimir Boban y Robert Prosinecki ya habían destacado en clubes como el Real Madrid, el Barcelona y el AC Milan.
La actual generación elevó aún más el listón al alcanzar la final del Mundial y hacer de la sorpresa una costumbre. Modric lo coronó al romper el duopolio del Balón de Oro que mantenían Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.
- MACKAGE
¿Tendrá Croacia otro Balón de Oro como Modric?
A sus 40 años sigue en plena forma y se prepara para volver a participar en el evento más importante de la FIFA, pero ¿volverá Croacia a ver a otro jugador alcanzar tales cotas? Al preguntárselo a Perisic, extremo con 153 partidos internacionales —en colaboración con MACKAGE—, declaró a GOAL: «Croacia siempre ha tenido gran talento, sobre todo en el fútbol. Para un país con menos de cuatro millones de habitantes, lo logrado a lo largo de los años es realmente especial.
«El Balón de Oro de Luka recordó al mundo que podemos alcanzar la excelencia. Confío en que habrá más logros y, con suerte, más triunfos».
Aumenta la expectación en la orgullosa selección croata de cara al Mundial de 2026
Algunas llegarán en las próximas semanas, pues el Mundial 2026 empieza el 11 de junio. Al preguntarle cómo ve la selección de Zlatko Dalic ante otro gran torneo, la estrella del PSV Perisic —recién campeón de la Eredivisie— añadió: «¡Estoy emocionado y concentrado! Cada Mundial es indescriptible: sentimos el apoyo y las grandes expectativas de todo el país.
Es mucha presión, pero también la mayor motivación. Es un honor representar a Croacia en la escena mundial; llegar a EE. UU. con la colección cápsula de MACKAGE hace la experiencia aún más memorable».
MACKAGE se asoció con Croacia para crear una colección inspirada en una de las equipaciones más emblemáticas del deporte mundial. Al preguntarle sobre cómo esos colores son un símbolo de honor, Perisic, de 37 años —que debutó con la selección en 2011—, dijo: «Cada vez que veo los colores croatas, siento un enorme orgullo, y creo que todo el equipo siente lo mismo.
Llevarlos dentro y fuera del campo es un gran honor; no todos pueden vestir los colores de su país, así que es un privilegio. La colección cápsula de MACKAGE refleja a Croacia de forma elegante y discreta mediante su paleta y pequeños detalles. Es un homenaje sutil pero poderoso a nuestra nación».
- MACKAGE
Calendario de Croacia: ¿A quién se enfrentará en la fase de grupos del Mundial?
Como proveedor oficial de la equipación fuera del campo de la selección croata, MACKAGE une dos fuerzas moldeadas por concentración y técnica: una nación de menos de cuatro millones de habitantes que siempre está en la élite del fútbol y una marca reconocida mundialmente por su artesanía. El legado croata se basa en disciplina, rigor y una búsqueda constante de la excelencia, valores que también guían el diseño y la confección de MACKAGE. Este espíritu se resume en el lema de la marca: ESTÉTICA QUE PROTEGE.
Diseñada para hombre y mujer, y para todas las estaciones, la colección cápsula toma como referencia los colores nacionales —rojo, blanco y azul marino— y el patrimonio croata. Incluye chaquetas técnicas, punto, polos y pantalones con detalles modulares como petos y capuchas desmontables.
Croacia debutará en el Mundial 2026 contra Inglaterra el 17 de junio en el AT&T Stadium de Texas, y luego se medirá a Panamá y Ghana en el Grupo L, buscando brillar dentro y fuera del campo junto a Modric y su equipo.