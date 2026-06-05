Con menos de cuatro millones de habitantes, este país ha generado numerosos ídolos deportivos. En tenis, Goran Ivanisevic y Marin Cilic han ganado Grand Slams. En baloncesto, Toni Kukoc jugó junto a Michael Jordan en los Chicago Bulls que conquistaron tres títulos de la NBA.

En el fútbol, antes de que Modric y su generación brillaran, Davor Suker, Zvonimir Boban y Robert Prosinecki ya habían destacado en clubes como el Real Madrid, el Barcelona y el AC Milan.

La actual generación elevó aún más el listón al alcanzar la final del Mundial y hacer de la sorpresa una costumbre. Modric lo coronó al romper el duopolio del Balón de Oro que mantenían Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.