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¿Encontrará el Manchester City «lagunas» en los cargos por FFP? Se cuestiona por qué no se han revelado las sanciones en una larga batalla en la que intervienen «las mejores mentes legales del mundo»
Los castigos en la batalla por el FFP, aún por desvelarse
Esa situación, a raíz de un duro comunicado de la máxima categoría inglesa en el que se acusaba a los responsables del Etihad Stadium de llevar a cabo prácticas «ficticias», sigue alimentando los rumores.
Han pasado más de tres años desde que el City tuvo constancia por primera vez de que la supuesta mala gestión económica estaba siendo examinada con lupa. Desde el momento en que salieron a la luz los 115 cargos, no han dejado de surgir especulaciones sobre posibles castigos.
Se ha sugerido que el City podría ser expulsado de la Premier League, recibir una deducción de puntos que garantice el descenso, afrontar vetos de larga duración para fichar y ser castigado con multas desorbitadas que incluyan paquetes de compensación para sus rivales nacionales.
Sin embargo, nadie sabe con exactitud cuál será el desenlace final. El City sostiene que no ha hecho nada malo y presentará recursos contra cualquier acusación en sentido contrario, por lo que se esperan varios giros más en esta larga saga.
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¿Puede el Manchester City encontrar lagunas jurídicas en un caso de larga duración?
Al ser preguntado si la postura del City puede atribuirse a contar con la mejor representación legal que el dinero puede comprar, con cualquier agujero en el argumento de la Premier League destinado a ser encontrado, el exdefensor de los Blues Mills, que hablaba en asociación con Gambling.com, la guía de los mejores casinos online, dijo a GOAL: «Sin ninguna duda. Han tenido al mejor grupo de abogados trabajando en esto desde hace varios años, pero aun así han sido declarados culpables de 114 cargos. Es extraño, ¿no? Son 115, culpables de 114, de uno no lo eres.
»Pero eso también demuestra que, en realidad, el panel independiente ha entrado en esto de manera bastante exhaustiva y no se ha limitado a decir: “bueno, sois culpables de todos”. Está claro que han analizado cada uno de los cargos individualmente.
»Si hubiera resquicios legales, pensarías que ya los habrían encontrado. Seguirán defendiendo su postura. Pero tienes algunas de las mejores mentes jurídicas del mundo en este caso.
»Toda historia tiene dos versiones, pero los cargos se presentaron. Luego fueron a un panel independiente y a otro panel independiente. Y se trata de personas excepcionalmente inteligentes y brillantes, sin ninguna agenda. Conozco a muchos jueces, a muchas personas del ámbito legal y a muchos abogados, y son increíblemente imparciales. Simplemente mirarán los hechos, y han decidido que en 114 de estos cargos eres culpable. Así de simple.
»Así que empiezas a pensar que, si hubiera resquicios legales, seguro que ya habrían salido a la luz, porque eso habría formado parte del argumento del City desde el principio».
¿Sacará el Manchester City los trapos sucios de sus rivales?
Mientras se arrastra a City por el barro, también podría argumentarse que hay pocas opciones de que descienda sin luchar. Si algún rival de la Premier League no está completamente limpio, ¿saldrá eso pronto también a la luz?
Mills añadió: «Oh, al 100 %, y estoy seguro de que ya lo han hecho. Eso también se le va a dar la vuelta, y todos los demás van a decir: “Bueno, un momento, hicisteis trampas. Nos vimos privados de X, Y, Z. Perdimos estas bonificaciones económicas. Descendimos porque hicisteis esto. No entramos en la Champions League por esto. Por lo tanto, vuestras presuntas trampas significan que ahora vamos a demandaros”.
“Y eso ya lo hemos visto. Hemos visto que ha pasado en la Premier League con otros clubes de fútbol. Ahí es donde se pone un poco feo, un poco controvertido y todavía más complicado, porque ¿cómo gestionas eso 10 años después, ocho años después, seis años después? ¿Dónde está el efecto dominó?
“Vale, puede que descendieras en 2019 o que no te clasificaras para la Champions League en 2019, pero ¿cómo calculas las implicaciones económicas de los últimos siete años de lo que puede o no puede pasar?
“Si yo fuera el City, le daría la vuelta y diría: ‘Un momento. Hemos estado comprando vuestros jugadores y pagando de más por ellos y, por lo tanto, habéis ganado más dinero a costa nuestra porque os pagamos precios de traspaso inflados’”. Siempre hay dos versiones.
“Sé que es un argumento bastante débil, pero estoy seguro de que eso es lo que plantearían y dirían: ‘Bueno, pagamos de más y nos hicieron pagar de más por todos y cada uno de los jugadores; por lo tanto, nos inflaron los precios y pagamos más del valor de vuestros jugadores, así que en realidad ganasteis algo de dinero a costa nuestra’. Y ese argumento va a circular, pero entonces se vuelve todavía más complicado. Es un desastre absoluto.
“Lo que me ha sorprendido es que todavía no se haya impuesto ninguna sanción. Normalmente, en el sistema legal, en el sistema judicial, en los tribunales, te declaran culpable y después la sentencia o la sanción llega muy poco después. Parece que no vamos a saber cuáles son las sanciones hasta que termine el proceso de apelación. Lo cual es bastante inusual.
“No entiendo por qué, si lo saben, si son culpables y han sido declarados culpables de estos cargos, entonces por qué no podemos saber ya cuál va a ser la sanción. Luego podrías apelar el proceso y después, si vuelven a declararte culpable, podrías apelar después de eso.
“Creo que todos estamos un poco en el limbo porque no sabemos lo grave que será el castigo. Y creo que ese es el problema que tiene todo el mundo en este momento. ¿Cuál es el castigo? A día de hoy, son culpables durante un periodo muy, muy largo de tiempo. Así que ¿cuál es el castigo? ¿Por qué tenemos que esperar potencialmente otro año hasta saber cuál va a ser la sanción?”
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Plazo para el veredicto tras la apelación del Manchester City
Se dice que la fecha límite para un veredicto en el caso de la apelación del City es el 23 de enero de 2027. Eso sigue estando a más de tres meses de distancia, sin una meta evidente a la vista para quienes están desesperados por poner fin a una distracción indeseada.
En el Etihad siguen defendiendo su postura, mientras la Premier League tiene sus cartas sobre la mesa, y sigue habiendo cualquier cantidad de desenlaces posibles, desde un mero tirón de orejas hasta la expulsión de la máxima categoría.
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