Mientras se arrastra a City por el barro, también podría argumentarse que hay pocas opciones de que descienda sin luchar. Si algún rival de la Premier League no está completamente limpio, ¿saldrá eso pronto también a la luz?

Mills añadió: «Oh, al 100 %, y estoy seguro de que ya lo han hecho. Eso también se le va a dar la vuelta, y todos los demás van a decir: “Bueno, un momento, hicisteis trampas. Nos vimos privados de X, Y, Z. Perdimos estas bonificaciones económicas. Descendimos porque hicisteis esto. No entramos en la Champions League por esto. Por lo tanto, vuestras presuntas trampas significan que ahora vamos a demandaros”.

“Y eso ya lo hemos visto. Hemos visto que ha pasado en la Premier League con otros clubes de fútbol. Ahí es donde se pone un poco feo, un poco controvertido y todavía más complicado, porque ¿cómo gestionas eso 10 años después, ocho años después, seis años después? ¿Dónde está el efecto dominó?

“Vale, puede que descendieras en 2019 o que no te clasificaras para la Champions League en 2019, pero ¿cómo calculas las implicaciones económicas de los últimos siete años de lo que puede o no puede pasar?

“Si yo fuera el City, le daría la vuelta y diría: ‘Un momento. Hemos estado comprando vuestros jugadores y pagando de más por ellos y, por lo tanto, habéis ganado más dinero a costa nuestra porque os pagamos precios de traspaso inflados’”. Siempre hay dos versiones.

“Sé que es un argumento bastante débil, pero estoy seguro de que eso es lo que plantearían y dirían: ‘Bueno, pagamos de más y nos hicieron pagar de más por todos y cada uno de los jugadores; por lo tanto, nos inflaron los precios y pagamos más del valor de vuestros jugadores, así que en realidad ganasteis algo de dinero a costa nuestra’. Y ese argumento va a circular, pero entonces se vuelve todavía más complicado. Es un desastre absoluto.

“Lo que me ha sorprendido es que todavía no se haya impuesto ninguna sanción. Normalmente, en el sistema legal, en el sistema judicial, en los tribunales, te declaran culpable y después la sentencia o la sanción llega muy poco después. Parece que no vamos a saber cuáles son las sanciones hasta que termine el proceso de apelación. Lo cual es bastante inusual.

“No entiendo por qué, si lo saben, si son culpables y han sido declarados culpables de estos cargos, entonces por qué no podemos saber ya cuál va a ser la sanción. Luego podrías apelar el proceso y después, si vuelven a declararte culpable, podrías apelar después de eso.

“Creo que todos estamos un poco en el limbo porque no sabemos lo grave que será el castigo. Y creo que ese es el problema que tiene todo el mundo en este momento. ¿Cuál es el castigo? A día de hoy, son culpables durante un periodo muy, muy largo de tiempo. Así que ¿cuál es el castigo? ¿Por qué tenemos que esperar potencialmente otro año hasta saber cuál va a ser la sanción?”