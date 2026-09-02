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Adhe Makayasa

Traducido por

¡Encontrado el sucesor de Lionel Messi! Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina, habría identificado al próximo número 10 tras la retirada de la leyenda

L. Messi
L. Scaloni
N. Paz
Argentina
Inter Miami CF
Como
Serie A
Major League Soccer

Según informan, Lionel Scaloni ha identificado a Nico Paz como el heredero del icónico dorsal 10 de Lionel Messi tras la retirada del legendario futbolista del fútbol internacional. El mediapunta de 21 años está llamado a heredar esa histórica camiseta por delante de estrellas consolidadas de la absoluta si el técnico campeón del mundo firma una ampliación de contrato hasta 2030.

  • Scaloni elige a un heredero icónico

    Según el periodista de ESPN Argentina Federico Bueno, el seleccionador Scaloni ha designado al mediapunta Paz como heredero del icónico dorsal 10 de Messi. La histórica decisión llega tras las retiradas internacionales tanto de Messi como de Nicolas Otamendi después del Mundial de 2026. El creador de juego de Como, de 21 años, había llevado anteriormente el dorsal 18 en sus primeras 11 internacionalidades absolutas con Argentina.

    • Anuncios
  • imago-sport-1078925220.jpgDeFodi Images

    Un informador revela el plan de sucesión

    A pesar de que se está considerando a estrellas consagradas como Enzo Fernandez y Alexis Mac Allister para la camiseta vacante, Scaloni apuesta firmemente por Paz para liderar la nueva era de la selección. Al hablar del plan interno de sucesión, Bueno desveló: "Si Scaloni renueva como seleccionador de Argentina, algo que se espera que se negocie en los próximos meses, el dorsal número 10 será para Nico Paz. Esto ya se ha decidido internamente y se está tomando muy en serio".

  • Una camiseta histórica cambia de manos

    La salida de Messi pone fin a una etapa de 17 años con el dorsal 10, una camiseta que vistió por primera vez bajo la dirección de Diego Maradona en marzo de 2009. La estrella del Inter Miami ostenta el récord absoluto de la selección con 172 partidos con esa camiseta, muy por delante de Maradona, Ariel Ortega, Juan Roman Riquelme y Marcelo Gallardo. Paz parece preparado para la presión, después de haber impulsado al Como a una histórica clasificación para la Champions League con 13 goles y siete asistencias mientras lucía el dorsal 10 a nivel de clubes.

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  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La nueva era afronta pruebas

    Argentina se prepara para cuatro partidos internacionales durante la ventana otoñal de finales de septiembre y octubre. Los próximos encuentros representan una primera prueba vital para Argentina, que afronta una transición táctica tras la salida de sus veteranos del Mundial de 2014. Además de asentar un nuevo núcleo creativo, la atención también se centrará en asegurar la renovación del contrato de Scaloni hasta el torneo de 2030.