Bardsley cree que el preocupante historial de lesiones de Shaw significa que el Manchester United no puede confiar en él para una exigente temporada en múltiples competiciones. Señaló a Hall como la solución ideal para reforzar las opciones defensivas de Carrick. El exjugador del United cree que el versátil defensa posee exactamente las cualidades necesarias para triunfar en Old Trafford.

«Todavía hay tiempo en el mercado de fichajes, pero necesitan al menos un centrocampista más, alguien con un perfil más defensivo, y otro lateral izquierdo», explicó.

«Luke Shaw ha estado muy fino en la pretemporada, pero con su historial de lesiones siempre te preocupa. No creo que puedas confiar siempre en él durante toda una temporada, especialmente cuando el United está de vuelta en la Liga de Campeones, por la cantidad de partidos que tendrá que jugar.

«Lewis Hall, del Newcastle United, sería el encaje perfecto. Todo es cuestión de sacarlo del Newcastle United este verano, cuando ya han vendido a tantos jugadores y han perdido a Eddie Howe. Eso sí, es un jugador contrastado en la Premier League y tiene una edad estupenda. Creo que su forma de jugar encaja perfectamente en el Manchester United».