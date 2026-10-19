El extremo del Liverpool Bradley Barcola elogió al entrenador Andoni Iraola por implantar un estilo táctico que potencia al máximo sus cualidades naturales. El exdelantero del PSG se ha adaptado rápidamente al ataque de alta intensidad del técnico vasco en Anfield.

La filosofía de Iraola da prioridad a las transiciones rápidas, al juego veloz por las bandas y a una presión disciplinada sin balón.

Barcola reveló que sus primeras conversaciones con Iraola le convencieron de que el Liverpool era el destino perfecto para él desde el punto de vista táctico.