Así lo informa el periódico regional neerlandés Noordhollands Dagblad, de Alkmaar. Mijnans ha brillado esta temporada: el mediapunta de 26 años marcó 21 goles y dio nueve asistencias en 50 partidos oficiales, y cerró su campaña con la victoria en la Copa de los Países Bajos con el AZ.
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«Encajaría mejor en la liga alemana o la italiana»: el BVB quiere fichar a la máquina goleadora de Países Bajos
En una entrevista con el Noordhollands Dagblad, Mijnans confirmó el interés de varios clubes, pero evitó dar detalles. «Todavía es muy pronto», afirmó. «Creo que encajaría mejor en la liga alemana o la italiana».
En el BVB se liberará una plaza en el centro del campo ofensivo este verano tras la salida de Julian Brandt, que se marcha libre de traspaso. Desde Alemania, también se indica que el Bayer Leverkusen sigue de cerca a Mijnans.
Llegó al Alkmaar en 2023 procedente del Sparta de Róterdam por 2,5 millones de euros y pronto se convirtió en pieza clave. El verano pasado deseó fichar por el PSV Eindhoven, pero el AZ se lo impidió; a cambio, le aumentó el sueldo y le prometió dejarlo marchar este verano a un grande de Europa. Su contrato vence en 2028.
Mijnans aún espera debutar con la selección nacional.
Mijnans recuerda su año extra en Alkmaar con «sentimientos encontrados»: «Ganamos la copa y superé mis objetivos de goles y asistencias. Pero si hubiera ido al PSV, también habría ganado algo y tal vez estaría más cerca de la selección».
El PSV se proclamó campeón de Holanda y Mijnans, pese a sonar ocasionalmente, aún no es candidato firme para la convocatoria de Ronald Koeman al Mundial.