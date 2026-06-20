«Encajaría a la perfección»: el seleccionador de España afirma que la estrella argentina encajaría mejor en La Roja que Kylian Mbappé, Vinicius Jr. y Lionel Messi

El seleccionador español nunca ha ocultado sus preferencias tácticas, pero su última declaración sobre el delantero del Atlético de Madrid ha causado revuelo en la comunidad futbolística internacional. En una reciente entrevista con COPE, se le preguntó qué superestrella mundial ficharía para la selección española y, sin dudarlo, respondió: Álvarez.

El seleccionador de La Roja explicó que el perfil del jugador de 26 años es justo lo que busca en un delantero moderno y afirmó: «Es un jugador fantástico. No me fue tan mal cuando voté por él en su día. En mi opinión, Julián encajaría a la perfección; sería un futbolista muy importante».