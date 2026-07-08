Traducido por
Encaja a la perfección en el perfil buscado: Markus Krösche planea fichar al capitán de la Bundesliga para el Eintracht de Fráncfort
Andrich tiene contrato con el Bayer hasta 2028, pero, según la revista «kicker», su futuro en el club sigue siendo «incierto». Además del SGE, otros clubes de la Bundesliga también han mostrado interés por el jugador de 31 años.
Tras una pretemporada irregular que lo dejó fuera de las competiciones internacionales, el Frankfurt busca reforzar el centro del campo. Mahmoud Dahoud se marchó, Hugo Larsson podría ser vendido y el futuro de Ellyes Skhiri es incierto.
Andrich, que la temporada pasada portó el brazalete de capitán en Leverkusen, encaja en el perfil que busca el SGE: un mediocampista defensivo físicamente robusto. El director deportivo del Fráncfort, Markus Krösche, destacó en varias ocasiones durante la recta final de la temporada que a su equipo le faltaba presencia física.
- getty
¿Fichaje por el Eintracht de Fráncfort? Robert Andrich juega en el Bayer Leverkusen desde 2021.
Andrich se siente a gusto en la «ciudad de los colores» y quiere quedarse. Sin embargo, no está claro si encajará en el esquema del nuevo entrenador, Carles Martínez, que podría pasar de una defensa de tres a una de cuatro.
Llegó en 2021 procedente del Union Berlín por 6,5 millones de euros, se consolidó como titular y en 2024 conquistó el doblete de liga y Copa de Alemania.
La pasada temporada su rendimiento fue irregular, como el de varios compañeros. En total disputó 46 partidos, marcó tres goles y dio dos asistencias. Pese a ser titular en la Euro 2024 (19 encuentros con Alemania), no fue convocado para el Mundial de EE. UU., Canadá y México. Siguió la fase final como comentarista en MagentaTV.
Los fichajes más caros del Eintracht de Fráncfort
Jugadores Posición Procedencia Año Fichaje Hugo Ekitike Delantero PSG 2024 31,5 millones de euros Elye Wahi Delantero Olympique de Marsella 2024 26 millones de euros Luka Jović Delantero Benfica 2019 22,3 millones de euros Jonathan Burkardt Delantero Mainz 05 2025 21 millones de euros Ritsu Doan Centrocampista SC Friburgo 2025 21 millones de euros
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias