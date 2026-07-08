Andrich tiene contrato con el Bayer hasta 2028, pero, según la revista «kicker», su futuro en el club sigue siendo «incierto». Además del SGE, otros clubes de la Bundesliga también han mostrado interés por el jugador de 31 años.

Tras una pretemporada irregular que lo dejó fuera de las competiciones internacionales, el Frankfurt busca reforzar el centro del campo. Mahmoud Dahoud se marchó, Hugo Larsson podría ser vendido y el futuro de Ellyes Skhiri es incierto.

Andrich, que la temporada pasada portó el brazalete de capitán en Leverkusen, encaja en el perfil que busca el SGE: un mediocampista defensivo físicamente robusto. El director deportivo del Fráncfort, Markus Krösche, destacó en varias ocasiones durante la recta final de la temporada que a su equipo le faltaba presencia física.