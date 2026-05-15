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Nelo vingada 2 - نيلو فينجاداKooora.com
Loai Mohamed

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En vídeo: Vengada, en entrevista con Kooora (2/2), afirma: «Ni el mejor entrenador del mundo triunfaría con la selección saudí»

N. Vingada
Saudi Arabia vs Uruguay
Saudi Arabia
Uruguay
World Cup
1ª División
H. Renard
C. Ronaldo
J. Mourinho
Marco Silva
Portugal vs DR Congo
Portugal
DR Congo
Portugal
Arabia Saudita
Uruguay
EE. UU.
Francia
República Democrática del Congo

La liga saudí promociona la competición mundialmente, pero no beneficia a la selección.

Mi destitución como seleccionador fue el mayor golpe de mi carrera, y el cambio de Renard no servirá de nada.

Los jugadores saudíes se parecen a los brasileños, pero la selección no repetirá la sorpresa ante Argentina.

Portugal, en un buen día, puede derrotar a cualquier selección... y no somos el «equipo de Ronaldo»

A Mourinho le espera un reto complicado en el Real Madrid, pero es el mejor entrenador portugués.

Tras hablar en la primera parte de su entrevista con Kooora sobre su experiencia en Egipto, el futuro de los Faraones y las opciones de las selecciones árabes en el Mundial 2026, el portugués Nelo Vingada sigue compartiendo su dilatada experiencia. ahora desde una perspectiva más cercana a Arabia Saudí y Portugal, donde dejó huella como entrenador.

Vingada, que llevó a la “Selección Verde” a ganar la Copa de Asia 1996 —su último título—, habla con franqueza sobre la realidad actual del equipo y el efecto de la inversión millonaria en la liga.

También recuerda su destitución, a pocas semanas de que Arabia Saudí se clasificara para el Mundial de 1998, y critica decisiones administrativas del fútbol saudí, asegurando que el dinero no basta para construir una selección competitiva.

También analiza las opciones de Portugal en el próximo Mundial, el futuro de Cristiano Ronaldo y la influencia del astro, aunque advierte que su país no debe reducirse a él y destaca la capacidad de la actual generación para competir con las potencias.

Vingada dirigió la selección absoluta de Portugal en los noventa, la olímpica que acudió a Atlanta’96 y formó parte del cuerpo técnico del equipo juvenil campeón del mundo en 1989 y 1991.

Además, en su charla conKooora , opina sobre un posible regreso de José Mourinho al Real Madrid y explica el éxito de los técnicos portugueses. A continuación , la segunda parte de la entrevista:

  • ¿Qué prevés que le depare el Mundial a Portugal? ¿Hasta qué fase llegará el equipo?

    Portugal estará entre las diez mejores selecciones en el Mundial 2026. Pasará la fase de grupos y, como mínimo, llegará a cuartos; con un buen día, puede vencer a cualquiera.

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  • ¿Crees que Cristiano Ronaldo se retirará tras el Mundial de 2026? ¿Cuántos años más podría jugar?

    Creo que tiene dos objetivos: jugar este Mundial y demostrar que aún está en forma. Después, quiere llegar a los 1000 goles, jugar con su hijo y, luego, retirarse.

  • Si fueras el seleccionador de Portugal, ¿alinearías a Ronaldo todo el partido, pese a su edad, para que baje récords en el Mundial?

    Aunque los partidos se jueguen con cinco días de diferencia, lo que facilita la recuperación, el entrenador sabe que Ronaldo ya no tiene la misma capacidad física y actuará en consecuencia.

    Si Portugal va ganando, podría sustituirlo; y si la selección avanza a octavos, quizá le den descanso.

  • Republic of Ireland v Portugal - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    ¿Qué opinas de la afirmación de que la selección portuguesa es «el equipo de una sola estrella»?

    Portugal tiene grandes jugadores, y creo que sería un error construir el equipo solo en torno a Ronaldo. Es un jugador increíble y un profesional ejemplar, pero no debemos ignorar al resto.

  • Los entrenadores portugueses dominan las ligas más importantes del mundo. ¿Cuál es el secreto de este dominio? ¿Quién es, en tu opinión, el mejor entrenador en la actualidad?

    Los portugueses, sobre todo los entrenadores, se adaptan a cualquier cultura y dan lo mejor de sí gracias a su profesionalidad y a sus habilidades sociales.

    Hay varios técnicos sobresalientes, pero ahora destaco a Marco Silva, del Fulham.

  • Hay fuertes rumores sobre el regreso de Mourinho al Real Madrid. ¿Crees que puede devolver al equipo a lo más alto?

    El problema del Real Madrid no es solo técnico; no basta con entrenar a grandes jugadores. Hay que gestionar el ego y la enorme presión de la afición, los medios y los patrocinadores. Mourinho tiene amplia experiencia, pero la tarea será difícil para cualquier entrenador.

  • Dado el dominio de los portugueses, ¿qué te parece la idea de contar con un entrenador español para la selección de Portugal en el Mundial?

    Roberto Martínez no ganó título alguno con Bélgica, pero hizo un gran trabajo y sacó lo mejor de una generación excepcional. Se quedó a punto del título y, tras Fernando Santos, me pareció una buena elección.

  • ¿Repetirá Arabia Saudí la sorpresa de Argentina ante España?

    Arabia Saudí fue la única selección que derrotó a Argentina en el último Mundial de Catar. Fue un partido magnífico y, sinceramente, creo que Arabia Saudí mereció la victoria; no fue solo suerte para los Verdes ni un mal día para Argentina, sino el resultado de varios factores.

    Ese encuentro mostró el gran talento de los jugadores saudíes, lo que quizá contribuyó a que Arabia Saudí fuera campeona de Asia bajo mi dirección en 1996.

    Sin embargo, tras el relanzamiento de la Liga Saudí con numerosos fichajes extranjeros destinados más a promocionar el torneo que a desarrollar el fútbol local, dudo que Arabia Saudí pueda repetir esa sorpresa.

  • Yo fui uno de los entrenadores que clasificó a Arabia Saudí para el Mundial y luego fue destituido, y este mismo guion se ha repetido con Renard. ¿Cometió un error la Federación Saudí al destituir al francés dos meses antes del Mundial?

    Despedir a un entrenador es siempre difícil, y en la región del Golfo ha ocurrido muchas veces. A mí me ocurrió tras ganar la Copa de Asia y vencer a los Emiratos Árabes Unidos en Abu Dabi, cuando volví a hacer campeón de Asia a Arabia Saudí. Han pasado casi 30 años y la selección aún no ha logrado otro título.

    Dirigí a la selección en las eliminatorias para el Mundial de 1998, pero durante un partido ocurrieron hechos que consideré inaceptables, Tras ganar 1-0 a Catar, con solo un punto necesario en tres jornadas para asegurar el Mundial junto a Irán, me destituyeron. Fue una gran decepción, pues perdí la oportunidad de dirigir a la selección en la Copa del Mundo.

    Ahora hacen lo mismo con Hervé Renard. Creo que es un error: él ya demostró su valía, pero hoy las directivas deciden sin importar la opinión del técnico y esto no beneficiará a la selección saudí.

  • ¿Es la gran cantidad de profesionales en la liga saudí la verdadera causa del retroceso de la selección?

    El desarrollo de los jugadores saudíes aún es limitado: muchos no juegan con sus clubes, apenas los vi tres o cuatro veces el año pasado y, cuando se integraban a la selección, se notaba que no estaban en forma.

    El nuevo formato de la liga, con tantos extranjeros, perjudica a los jugadores locales, sobre todo a los jóvenes talentos que no encuentran oportunidades para crecer.

    Arabia Saudí quizá esté en el torneo, pero no logrará grandes resultados, aunque contraten al mejor entrenador del mundo.

    El sistema de la liga, con tantos extranjeros, favorece a los medios y a los jugadores mejor pagados, pero no al desarrollo real del fútbol saudí.

    Lo repito desde hace dos años: este sistema no desarrolla el fútbol saudí ni ofrece soluciones de futuro. El jugador saudí tiene talento, comparable al brasileño en la región del Golfo, pero no juega.

  • FBL-KSA-NASSR-NAJMAAFP

    ¿Crees que Jesús ha sido tratado injustamente en el Al-Hilal?

    Jesús ha realizado un trabajo impresionante con el Al-Hilal, logrando una racha de victorias, resultados magníficos y una temporada excepcional; es difícil repetir lo conseguido. Sé que el Al-Hilal es el club más grande de Arabia Saudí y que la presión allí es enorme, pero creo que el entrenador que ha dado tanto se merecía un trato mejor, sobre todo por el magnífico trabajo de él y su cuerpo técnico.

    Pero así es el fútbol: a veces el trabajo es excelente, pero solo los resultados cuentan.

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