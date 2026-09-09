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Al Ettifaq v Al Ahli SFC - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Traducido por

En vídeo | Wijnaldum: la afición del Al-Ittihad es como la del Liverpool y Fesing me recuerda a Klopp

G. Wijnaldum
Al-Faisaly vs Al Ittihad
Al-Faisaly
Al Ittihad
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J. Wissing
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El técnico neerlandés habló sobre su incorporación a los "Tigres"

El neerlandés Georginio Wijnaldum, centrocampista del Al-Ittihad, elogió a la afición del equipo, asegurando que le recuerda a la hinchada para la que jugó en el Liverpool, así como en el Feyenoord.

El Al-Ittihad había anunciado anteriormente el fichaje de Wijnaldum en una operación como agente libre, con un contrato que se extiende por una única temporada, tras finalizar su vínculo con su anterior club, el Al-Ittifaq.

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  • La afición del Al-Ittihad como la del Liverpool

    Wijnaldum dijo sobre la afición del Ittihad, en declaraciones al canal del club Al Ittihad en "YouTube": "En cada partido en el que me enfrenté a ellos, apoyaban a su equipo con gran entusiasmo".

    Y añadió: "En cuanto llegas al estadio y los ves acudir a él, o su presencia en las gradas y sus cánticos por su equipo, te invade una sensación inmediata de que este es un club histórico y grande, que late con su afición y su gente".

    Y prosiguió: "Es la misma sensación que viví con mayor intensidad en el Feyenoord y el Liverpool. Es cierto que mis otros clubes anteriores también la tenían, pero con estos dos clubes en concreto sentí que el club pertenecía de verdad a su afición, y esa es mi sensación con el Ittihad".

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  • La relación de Bergwijn

    Sobre su relación con su compatriota Steven Bergwijn, actual extremo del Al-Ittihad, dijo: "Hay una historia especial que nos une. Cuando estaba en el PSV Eindhoven, en la temporada en la que nos coronamos campeones, yo era el capitán del equipo, y él se incorporó entonces como jugador joven".

    Y explicó: "En su primer partido con el equipo, me dio una asistencia decisiva con la que marqué un gol, y a lo largo de los años nos hemos mantenido en contacto constante; somos muy buenos amigos, así que es una sensación especial volver a coincidir juntos sobre el terreno de juego".

  • Centro Wijnaldum

    Wijnaldum también habló sobre la posición en la que podría jugar con el Al-Ittihad, señalando: "Desde mis inicios juego como un jugador con mayor vocación ofensiva, como creador de juego, que es la posición en la que jugué durante dos temporadas con el entrenador Saad Al-Shehri, y las cosas iban de maravilla".

    Y matizó: "Pero estoy a las órdenes del entrenador allí donde lo requiera la necesidad del equipo. He ocupado posiciones diferentes; en el Liverpool, por ejemplo, no era creador de juego, sino un mediocentro, y esa función funcionó de forma excelente al servicio del equipo".

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  • Recuerdos de Klopp

    El centrocampista neerlandés también habló sobre trabajar bajo la dirección del técnico alemán Jens Wissing, sobre todo por su experiencia previa a las órdenes de entrenadores alemanes, entre los que destaca Jürgen Klopp en el Liverpool.

    Wijnaldum señaló al respecto: "Miro esta experiencia con gran optimismo, porque ya he trabajado con un entrenador alemán y la experiencia fue muy exitosa".

    Y concluyó: "Además, he seguido los partidos del equipo y he visto su estilo de juego, y me ha parecido muy alentador, pues es un estilo ofensivo basado en intentar marcar y en colocar a los jugadores en sus posiciones correctas, para aprovechar al máximo sus capacidades".

  • Mira las declaraciones de Wijnaldum