El Liverpool sufrió una nueva y dura derrota tras caer por 4-0 ante el Manchester City en los cuartos de final de la Copa de la Liga, en un partido que puso de manifiesto las dificultades que atraviesa el equipo, tanto dentro como fuera del campo.
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En vídeo: Soboslai se enfada con la afición del Liverpool... y advierte a sus compañeros
Emoción desconocida
El final del partido deparó una escena llamativa, protagonizada por Dominik Szoboszlai, quien se dirigió a saludar a la afición del Liverpool que permaneció en el estadio «Al-Ittihad» hasta el pitido final.
Mientras el jugador húngaro comenzaba a aplaudir, su lenguaje corporal cambió rápidamente: encogió los hombros en dirección a la afición en una imagen que suscitó polémica, antes de intentar animarlos de una forma que pareció impulsiva.
Su compañero Federico Chiesa intervino rápidamente, apartándolo y tranquilizándolo, en un intento por controlar la situación antes de que se agravara.
El punto de inflexión
Soboslai apareció ante las cámaras de «Spíler TV» sumido en una profunda decepción tras el rendimiento y el resultado.
En respuesta a una pregunta sobre si el penalti que dio lugar al primer gol fue el punto de inflexión, Soboslai rechazó esa hipótesis, afirmando que fue el segundo gol lo que acabó con las esperanzas de su equipo.
Dijo: «En mi opinión, el punto de inflexión no fue el penalti, sino el segundo gol que encajamos. Solo quedaba un minuto, y se podía llegar al descanso perdiendo 1-0, pero encajar otro gol antes del descanso no es algo positivo».
Y añadió: «Después de eso, sales a la segunda parte y sigues teniendo una oportunidad, pero contra el Manchester City es muy difícil remontar un 2-0 en contra, así que creo que el segundo gol fue el momento decisivo».
No hay excusas
En cuanto al impacto del parón internacional y las diferencias en el estado de forma de los jugadores, Soboslai se negó a utilizar eso como excusa, insistiendo en que el equipo no debe esconderse tras las excusas.
Explicó: «Eso no puede ser una excusa, ellos también estuvieron con sus selecciones y jugaron partidos; si no estás preparado, dilo y empieza desde el banquillo».
Y añadió: «El cansancio, el momento en que se jugó el partido o que fuera de la Copa de la FA... Todo eso son excusas. Creo que ganó el mejor equipo, y eso quedó claro. Teníamos que haber sentenciado el partido en la primera parte, porque tuvimos ocasiones».
Una advertencia temprana... El fantasma de la ausencia europea
El jugador del Liverpool lanzó una advertencia clara sobre el futuro del equipo, sobre todo ahora que se acercan partidos decisivos en la Liga de Campeones y la Premier League.
Dijo: «Tenemos que reunir nuestras fuerzas, porque si seguimos jugando así, pronto nos olvidaremos de nuestra participación en la Liga de Campeones, e incluso de la próxima edición».
Y concluyó: «Debemos hacer un balance y pensar en cómo convertir esta temporada desastrosa en una que podamos recordar».