El entrenador australiano concedió una entrevista a la cuenta oficial del Al-Nassr en «X», donde recordó su promesa de ganar títulos en la segunda temporada, hecha cuando dirigía al Tottenham.

Postecoglou explicó: «Solía decir que siempre gano títulos en la segunda temporada, cuando muchos dudaban, como en el Tottenham, que llevaba 17 años sin títulos y 40 sin ganar en Europa».

Y añadió: «Lo dije porque era mi segunda temporada allí, pero en el Celtic ganamos el doblete en la primera. Quería demostrar que podía triunfar con el Tottenham, un club poco acostumbrado a ganar títulos».

Y concluyó: «Para mí da igual si es mi primer, segundo o tercer año; cada temporada quiero ganar títulos, pero no solo se trata de triunfar, sino de cómo se logra y cómo se juega al fútbol; eso también es muy importante para mí».