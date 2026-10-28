Marruecos no robó la Copa de África: la ley es clara

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Mustapha Hadji no fue un simple jugador que vistió la camiseta de la selección marroquí, sino una de las figuras más destacadas que llevaron las aspiraciones de Marruecos a los estadios internacionales y dejaron su huella en la memoria del fútbol africano.

El ganador del premio al Mejor Jugador Africano en 1998, y uno de los rostros más destacados de Marruecos en el Mundial de Francia, disputó 58 partidos internacionales entre 1994 y 2002, en los que marcó 12 goles y dio 6 asistencias, y ofreció el modelo del jugador marroquí capaz de brillar en los más altos niveles de la competición europea.

Tras una carrera profesional en la que pasó por varios clubes europeos, los más destacados Aston Villa y Deportivo de La Coruña, Hadji regresó a la selección marroquí por la puerta del trabajo técnico, ocupando un puesto dentro del cuerpo técnico auxiliar entre 2014 y 2022, y viviendo de cerca el camino de evolución de Marruecos hasta alcanzar la gesta de las semifinales de la Copa del Mundo de 2022 en Qatar.

En la primera parte de su extensa entrevista con «Kooora», Hadji abre expedientes espinosos que encabezan la actualidad futbolística marroquí y africana, hablando del conflicto legal entre Marruecos y Senegal en torno a la final de la Copa Africana de Naciones, de su postura ante la polémica sobre la organización de la final del Mundial de 2030, y de su opinión acerca de la competencia con España y de las declaraciones sobre el racismo.

Asimismo, la exestrella de Marruecos ofrece una lectura técnica de la selección actual, compara las generaciones de 2022 y 2026, y evalúa el trabajo de Walid Regragui y Mohamed Wahbi, señalando las selecciones que considera capaces de detener a Marruecos y apuntando los principales puntos fuertes y débiles de la plantilla.

La entrevista se extiende hasta el caso de Lamine Yamal y su elección de representar a la selección española en lugar de Marruecos, pues Hadji revela cómo ven los marroquíes a la estrella del Barcelona pese a su decisión internacional, antes de hablar de las opciones del ataque marroquí, desvelar el nombre que prefiere para liderar la delantera y su opinión sobre el papel de Soufiane Rahimi y sus posibilidades con la selección.

Y a la primera parte de la entrevista: