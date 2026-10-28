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Mustapha Hadji Interview With KoooraKooora.com
Loai Mohamed
Traducido por

En vídeo: Mustapha Hadji en una entrevista con Kooora (1/2): Senegal se proclamaría campeón de África en este caso y una diferencia esencial entre Ouahbi y Regragui

M. Hadji
Senegal vs Marruecos
Senegal
Marruecos
Copa Africana de Naciones
España
L. Yamal
M. Ouahbi
W. Regragui
I. Saibari
S. Rahimi
Marruecos
Senegal
España

Marruecos no robó la Copa de África: la ley es clara

No reconocer la decisión del TAS perjudicaría la imagen del continente africano ante el mundo

La final del Mundial de 2030 debe disputarse en Marruecos: basta de racismo

Marruecos es capaz de derribar a Brasil y Argentina, y el eje de la defensa es nuestro punto débil

Wahbi está influenciado por el estilo del Barcelona, y 40 millones de marroquíes apoyan a Yamal

Mustapha Hadji no fue un simple jugador que vistió la camiseta de la selección marroquí, sino una de las figuras más destacadas que llevaron las aspiraciones de Marruecos a los estadios internacionales y dejaron su huella en la memoria del fútbol africano.

El ganador del premio al Mejor Jugador Africano en 1998, y uno de los rostros más destacados de Marruecos en el Mundial de Francia, disputó 58 partidos internacionales entre 1994 y 2002, en los que marcó 12 goles y dio 6 asistencias, y ofreció el modelo del jugador marroquí capaz de brillar en los más altos niveles de la competición europea.

Tras una carrera profesional en la que pasó por varios clubes europeos, los más destacados Aston Villa y Deportivo de La Coruña, Hadji regresó a la selección marroquí por la puerta del trabajo técnico, ocupando un puesto dentro del cuerpo técnico auxiliar entre 2014 y 2022, y viviendo de cerca el camino de evolución de Marruecos hasta alcanzar la gesta de las semifinales de la Copa del Mundo de 2022 en Qatar.

En la primera parte de su extensa entrevista con «Kooora», Hadji abre expedientes espinosos que encabezan la actualidad futbolística marroquí y africana, hablando del conflicto legal entre Marruecos y Senegal en torno a la final de la Copa Africana de Naciones, de su postura ante la polémica sobre la organización de la final del Mundial de 2030, y de su opinión acerca de la competencia con España y de las declaraciones sobre el racismo.

Asimismo, la exestrella de Marruecos ofrece una lectura técnica de la selección actual, compara las generaciones de 2022 y 2026, y evalúa el trabajo de Walid Regragui y Mohamed Wahbi, señalando las selecciones que considera capaces de detener a Marruecos y apuntando los principales puntos fuertes y débiles de la plantilla.

La entrevista se extiende hasta el caso de Lamine Yamal y su elección de representar a la selección española en lugar de Marruecos, pues Hadji revela cómo ven los marroquíes a la estrella del Barcelona pese a su decisión internacional, antes de hablar de las opciones del ataque marroquí, desvelar el nombre que prefiere para liderar la delantera y su opinión sobre el papel de Soufiane Rahimi y sus posibilidades con la selección.

Y a la primera parte de la entrevista:

  • Mira la primera parte de la entrevista de Mustapha Hadji con Koooora

  • El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) celebró una audiencia con la presencia de representantes de Marruecos y Senegal, y confirmó que el fallo definitivo se anunciará en noviembre, ¿cuáles son tus expectativas sobre la resolución?

    El fútbol se rige por normas, y la norma dice que si los jugadores abandonan el terreno de juego hay una sanción. Las normas son claras en la FIFA y la CAF, y en general espero que esta crisis no se repita por el bien del futuro del fútbol africano.

  • Pero ¿puede el fallo salir a favor de Marruecos?

    Si Dios quiere, Marruecos no cometió ningún error, mientras que los jugadores de Senegal abandonaron el campo, por lo que el reglamento dice que Marruecos tiene derecho a recuperar el título de la Copa de África.

    Si hubieran sido los jugadores de Marruecos quienes abandonaran el campo, entonces Senegal habría merecido coronarse con la Copa de África incluso antes de marcar el gol de la victoria del partido.

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  • Morocco Senegal AFCON 2025AFP

    Marruecos dice que la salida de los jugadores de Senegal del terreno de juego significa la retirada, y por tanto deben aplicarse los reglamentos; pero, por otro lado, Senegal dice que el árbitro completó el partido y validó el resultado final. Desde tu punto de vista, ¿cuál tiene prioridad: la aplicación literal del reglamento, o la autoridad del árbitro y lo que sucedió dentro del campo?

    Considero que el árbitro cometió un grave error cuando decidió completar el partido tras la salida de los jugadores de Senegal, y lo extraño es que el árbitro del videoarbitraje y los responsables de la Confederación Africana dejaron que el árbitro tomara la decisión por sí solo sin intervenir.

  • Se dice entre bastidores que el presidente del comité de árbitros de la CAF presionó al árbitro para completar el partido.

    Espero que un error como este no se repita en el futuro, y que los responsables de la CAF tomen las decisiones correctas en situaciones como esta.

  • La pregunta que se impone ahora es: ¿qué pasaría si el fallo favorece a Senegal? ¿Crees que la opinión pública marroquí aceptaría la decisión, o habría objeciones y peticiones para recurrirla?

    Espero que el fallo definitivo se aplique a todos, sea quien sea, pero ojalá la decisión sea a favor de Marruecos.

    Estamos hablando del reglamento del fútbol; no robamos la copa de forma injusta, sino que la ganamos conforme a las reglas y de acuerdo con lo que sucedió en el terreno de juego.

    Considero que es difícil llevar este asunto más lejos, sobre todo porque eso perjudicaría el futuro del deporte en África. Quiero que el mundo sepa que existe un reglamento que rige el fútbol africano.

  • ¿Reconocerías tú a Senegal como campeón de África si el árbitro hubiera fallado a su favor?

    Los senegaleses conocen el reglamento, y saben muy bien lo que ocurrió; es cierto que ganaron el partido sobre el terreno de juego, pero son conscientes de que el árbitro tomó su decisión con el fin de preservar la continuidad del encuentro sin mayores problemas. Sin embargo, los reglamentos de la CAF y la FIFA establecen que, en caso de que los jugadores abandonen el terreno de juego durante más de 10 o 15 minutos, debe haber una sanción. Esos jugadores debieron recibir tarjetas amarillas.

  • Pasamos a otro asunto polémico relacionado con el estadio que acogerá la final del Mundial 2030. La prensa española está lanzando una fuerte campaña para albergar el partido, y el portugués José Mourinho dice que "la final del Mundial debe disputarse en un estadio legendario como el Santiago Bernabéu". ¿Cuál es tu opinión?

    Por supuesto que quiero que la final se dispute en Marruecos, en Casablanca o Rabat, sobre todo porque contamos con las capacidades que nos habilitan para ello. Además, me gustaría ver una final del Mundial celebrarse en África por segunda vez, después de la primera que tuvo lugar en Sudáfrica en 2010. Creo que ha llegado el momento de alzar la bandera africana.

  • ¿Qué le dice a la prensa española que reclama albergar un partido tan importante como la final del Mundial en medio de la polémica sobre el racismo que se ha extendido allí?

    Sí, sinceramente creo que hay racismo, y también practican el racismo cuando piden alejar el partido de África a pesar de que se ha celebrado más de una vez en Europa y Estados Unidos.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Hablando de España, hubo una disputa hispano-marroquí de otro tipo por Lamine Yamal, ¿qué le dices tras haber preferido representar a la Roja en lugar de a Marruecos?

    Aunque Yamal representa hoy a España, nosotros como marroquíes lo queremos y lo apoyamos, y consideramos que su sangre es marroquí. Él era pequeño cuando tomó la decisión y juega en el Barcelona, el club más grande del mundo, y sufrió presiones. Era difícil que rechazara la oportunidad de jugar con la selección absoluta de España a una edad tan temprana.

  • Pero la presencia de Yamal con Marruecos habría marcado una gran diferencia.

    Sí, pero era difícil que eligiera a Marruecos en ese momento. Nos habría gustado verlo con la selección marroquí, pero gracias a Dios de todos modos, y hoy 40 millones de marroquíes lo animan con España.

  • Más allá de la final, ¿es Marruecos capaz de ofrecer una edición mundialista que supere a la Copa del Mundo 2022 de Catar, considerada por algunos entre las mejores de la historia?

    Sí, los responsables del fútbol marroquí trabajan desde 2012 en más de un frente para desarrollar este deporte, y hoy contamos con todas las condiciones, hasta el punto de que los jugadores con doble nacionalidad que militan en las ligas europeas piden jugar para Marruecos.

  • Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La selección de Marruecos logró dos hazañas en los dos últimos Mundiales, pero ¿es realmente el equipo actual más fuerte que la generación de 2022, o los resultados elevaron el techo de las expectativas más allá del nivel real?

    Nadie esperaba el nivel que mostró la selección de Marruecos en el Mundial 2022, pero la situación fue diferente en 2026, ya que el mundo entero era consciente de la fuerza de Marruecos, por lo que la tarea resultó más difícil; es muy complicado jugar contra selecciones que conocen tus puntos fuertes a nivel técnico.

    La selección de Marruecos incluyó a jugadores jóvenes en el Mundial 2026, capaces de tomar el relevo hasta el Mundial 2030, encabezados por Ayoub Bouaddi, que se incorporó a la selección con 18 años, además de futbolistas experimentados como Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui e Ibrahim Díaz, quienes ayudarán a estos jóvenes.

  • Pero, desde tu punto de vista, ¿cuál de las dos generaciones es más fuerte, la de 2022 bajo el mando de Regragui o la de 2026 con Wahbi?

    No podemos decir que haya una generación más fuerte que otra, pero en 2022 las selecciones no nos respetaban futbolísticamente, mientras que en 2026 el respeto era grande, las selecciones no querían enfrentarnos porque tenemos una selección que posee fuerza tanto a nivel defensivo como ofensivo y no deja ningún espacio.

    Si comparamos entre las generaciones de 2022 y 2026 desde el punto de vista técnico, encontraremos que Walid, un entrenador táctico de primer nivel, cambiaba la forma de jugar del equipo 3 veces en un mismo partido en 2026.

    Mientras que Regragui, a quien agradecemos todo lo que aportó al fútbol marroquí, jugó con un solo estilo desde el primer partido en 2022 y hasta el final; los jugadores sabían que, en cuanto recuperáramos el balón, nos basaríamos en los contraataques.

  • Marruecos ocupa la séptima posición en la clasificación mundial, las diferencias con las grandes selecciones se han reducido y todos lo toman muy en serio, pero dime los nombres de 3 selecciones capaces de derrotar a Marruecos en este momento.

    La selección de Francia es muy difícil, y también España, aunque la vencimos en 2022, y la tercera selección es Inglaterra.

  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ¿Significa esto que la selección de Marruecos puede derrotar a selecciones como Brasil y Argentina?

    Brasil ya no cuenta con aquella selección que se conoció a finales de los noventa y comienzos del siglo actual; ya no tiene a Ronaldinho, ni a Ronaldo, ni a Rivaldo. Considero que no es un equipo temible en la actualidad, se ha convertido en un equipo corriente al que Marruecos puede superar.

    En cuanto a Argentina, perdió el 90% de su fuerza tras la retirada de Lionel Messi, quien lo hacía todo, desde goles hasta pases decisivos, y no veo que el resto de los jugadores tengan un nivel destacado, por lo que Marruecos también es capaz de derrotarla.

  • Desde tu punto de vista, ¿cuál es el mayor punto débil de la selección de Marruecos en la actualidad, uno que un rival fuerte podría aprovechar en un partido eliminatorio, por ejemplo?

    El eje de la defensa, sobre todo porque solo contamos con la dupla Issa Diop y Nayef Aguerd en esa posición, y los suplentes no están al mismo nivel. Tiene que haber abundancia de buenos jugadores en ese puesto, como ocurre en el centro del campo y en el ataque. Ojalá en el futuro tengamos 6 defensas de alto nivel.

  • ¿Ha echado de menos la selección de Marruecos a Romain Saïss tras su retirada internacional?

    Sí, porque era un jugador de alto nivel, y un líder dentro del campo, y ahora tenemos a Diop y Akrad.

  • Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Dijiste que la selección de Marruecos cuenta con abundancia de jugadores en el centro del campo y en el ataque, pero ¿crees que hay una crisis en la posición de delantero centro puro tras el descenso de nivel de En-Nesyri y El-Kaabi, sobre todo teniendo en cuenta que Regragui se apoyó en Sibari como falso delantero en el Mundial?

    Tenemos opciones ofensivas jóvenes que brillaron en el Mundial Sub-20, entre ellos Yassir Zabiri, que juega en la Liga española, y no veo que haya una crisis en esa posición en la selección marroquí.

    Es cierto que Sibari lideró el ataque en el Mundial pese a no ser un delantero clásico, pero Mohamed Ouahbi puede emplear a sus jugadores de más de una manera, y está influido por el estilo del Barcelona, puede apoyarse en un falso nueve como hizo Pep Guardiola en el pasado y como hace Hansi Flick ahora, además de que Sibari puede jugar en más de una posición en la línea de ataque, ya sea como delantero número 9, como organizador del juego número 10 o en las bandas.

  • Pero si te pidiera que nombraras a un solo jugador para ocupar la posición de delantero centro en la selección de Marruecos, ¿quién sería?

    Ismael Saibari, porque es capaz de marcar la diferencia en cualquier momento.

  • ¿Por qué no has mencionado a Soufiane Rahimi a pesar de que brilla de forma constante con el Al Ain emiratí, y por qué la mayoría de las veces se conforma con un papel de suplente en la selección de Marruecos?

    Rahimi es un jugador comodín, lo quiero mucho; lucha y juega con el corazón, y da el 200 % de sus capacidades aunque solo participe dos minutos.

  • A pesar de ello, no lo eligió para liderar el ataque de la selección marroquí en detrimento de Sebari.

    Desde mi punto de vista, es muy difícil que juegue como titular a costa de Seabury.

  • FBL-AFR-2025-MATCH 01-MAR-COMAFP

    ¿Crees que la salida de Regragui de Marruecos a pocos meses del Mundial 2026 fue una decisión acertada, o que la estabilidad que logró la hazaña de 2022 merecía otra oportunidad?

    Regragui fue lejos y cambió la imagen de la selección de Marruecos ante el mundo, como también cambió la mentalidad marroquí, y permitió a los marroquíes soñar con ganar la Copa del Mundo, y eso no es fácil. No hablo aquí de aspectos tácticos; cualquier marroquí, antes del Mundial de 2022, tenía como máximo sueño superar la primera ronda, pero tras el torneo todos hablan de la ambición de ganar el título, incluso los jugadores de Europa ya desean unirse a Marruecos para cumplir este sueño.

  • Pero, desde tu punto de vista, ¿por qué se marchó en ese momento?

    Regragui es el mejor entrenador que ha dirigido a la selección de Marruecos, pero tras pasar cerca de 4 años con el equipo y verse sometido a muchas presiones, decidió descansar un poco y alejarse, y esto complicó la tarea de Walid, ya que asumió el cargo en un momento delicado, pocos meses antes del Mundial 2026, y todos esperan repetir la gesta de 2022; también era difícil que la afición confiara en él.

    Espero que Regragui regrese a dirigir a la selección de Marruecos en el futuro.