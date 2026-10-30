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Mustapha Hadji Interview With Kooora - Part 2Kooora.com
Loai Mohamed
Traducido por

En vídeo: Mustapha Hadji en entrevista con Kooora (2/2): Salah es más grande que Hossam Hassan y la historia del fútbol egipcio, y Bono superó a El Hadary

M. Hadji
M. Salah
H. Hassan
Y. Bounou
E. El Hadary
S. Amrabat
M. Ouahbi
A. Hakimi
Marruecos vs Niger
Marruecos
Niger
Africa Cup of Nations Qualification
Egipto vs Malawi
Egipto
Malawi
Copa Africana de Naciones
World Cup
Senegal vs Marruecos
Senegal
Algeria vs Togo
Algeria
Togo
G. Weah
B. Diaz
Racing Santander vs Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
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Marruecos
Egipto
Níger
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Senegal
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Togo
Liberia
España

Amrabat no está por encima de la selección de Marruecos: debe "jugar y callar"

Hakimi y Bono, los mejores de la historia de Marruecos por amplia diferencia sobre el resto

Esta es la razón por la que Marruecos tropieza en la Copa de África y brilla en el Mundial

Egipto se parece a Alemania, pero yo la clasifico en el quinto puesto de África

George Weah, el mejor jugador de la historia de África: el Balón de Oro inclinó la balanza a su favor sobre Salah

El Real Madrid podría alejar a Díaz de la convocatoria de Marruecos, y le aconsejo marcharse al club saudí

Prefiero que la Copa de África se dispute cada dos años por esta razón

Tras las declaraciones en las que Mustapha Hadji, leyenda del fútbol marroquí, reveló su visión sobre el futuro de la selección de Marruecos y de sus principales estrellas, regresa en la segunda parte de su extensa entrevista con "Kooora" con opiniones más atrevidas y asuntos espinosos que rebasan las fronteras del fútbol marroquí para adentrarse en el corazón de la polémica futbolística en Egipto y África.

Y en uno de los momentos más destacados de la entrevista, Hadji dirige un mensaje directo al entrenador Hossam Hassan sobre su trato a su estrella Mohamed Salah, asegurando que el jugador del Liverpool es más grande que el entrenador y que la historia del fútbol egipcio, y que su estatus impone un respeto especial dentro de la selección. También revela su postura sobre la cercanía de Salah a batir el récord de Hossam Hassan, y elige a George Weah como el mejor jugador africano de la historia, basándose en su logro histórico de ganar el Balón de Oro.

Y las declaraciones no se detienen en este punto, pues Hadji abre fuego contra Sofyan Amrabat por su postura hacia el entrenador de la selección marroquí Mohamed Ouahbi, y sitúa a Achraf Hakimi y Yassine Bono en la cima de la historia del fútbol marroquí, por amplia diferencia sobre el resto de las estrellas, además de explicar las razones del tropiezo de Marruecos en la Copa Africana de Naciones pese a su brillantez en el escenario mundial.

La entrevista aborda también su valoración de la fuerza de las selecciones africanas y su opinión sobre el futuro del torneo continental y el sistema de su celebración, antes de dirigir un consejo franco a Brahim Díaz respecto a su futuro con el Real Madrid, instándole a marcharse si quiere conservar sus opciones de representar a Marruecos.

Entre declaraciones que suscitan polémica, comparaciones entre estrellas y leyendas, y posturas tajantes sobre cuestiones que ocupan a la afición futbolística, Mustapha Hadji ofrece en la segunda parte de su entrevista con "Kooora" una lectura atrevida del pasado y el presente del fútbol africano, y de las decisiones que podrían dibujar los rasgos de su futuro.

Lee la primera parte de la entrevista de Mustapha Hadji con Kooora 

Y a la segunda parte de la entrevista:

  • Mira la segunda parte de la entrevista de Mustapha Hadji con Kooora

  • ¿Cómo seguiste la disputa entre Sofyan Amrabat y Mohamed Ouahbi, después de que el jugador dijera que no representaría a la selección de Marruecos mientras siguiera el entrenador?

    Amrabat juega para la selección marroquí, que representa al país y alza su bandera, y no juega para Mohamed Wahbi, por lo que debe jugar bajo la dirección de cualquier entrenador.

    Tú representas al país y no al entrenador, por eso no debes exigir un cambio de entrenador, ya sea Wahbi, Regragui o cualquier otro entrenador.

  • Morocco v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Lo extraño es que Amrabat afirmó posteriormente que no se trataba de la falta de minutos en los partidos, por lo que el motivo de la discrepancia sigue siendo un misterio hasta el momento.

    Representar a la selección marroquí es un gran honor; tener la oportunidad de alzar la bandera marroquí de entre 40 millones de marroquíes es algo enorme, y debe estar por encima de cualquier problema.

    Todo el respeto a lo que aportó Amrabat con la selección, pero eso no le da derecho a decir que un entrenador debe marcharse para que él se incorpore al equipo. ¿Quién eres tú para decir eso? Tú no estás por encima de la selección, ni del entrenador, ni de la bandera marroquí. Debes venir a la selección y jugar en silencio, aunque solo participes un minuto, porque es un honor para ti.

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  • ¿Se puede afirmar que Achraf Hakimi superó a todas las leyendas de Marruecos y se consagró como el mejor jugador marroquí de la historia?

    Sí, es el mejor jugador de la historia del fútbol marroquí, con una diferencia enorme respecto a cualquier otro jugador; está muy por encima de los demás.

  • ¿En qué puesto se clasifica Haji en la lista de los mejores de la historia de Marruecos?

    (entre risas) No, estoy lejos de eso.

    Pero considero que Hakimi es un ejemplo para los jóvenes marroquíes dentro del campo, y creo que encabeza la lista, con Yassine Bounou en el segundo lugar, y luego vienen los demás a una gran distancia de ambos.

  • Un jugador árabe que deseé que fuera marroquí, ¿quién es este jugador?

    (entre risas) Lamine Yamal, porque lo considero árabe.

    Es muy difícil elegir a un jugador de un país árabe para representar a Marruecos, con todo mi respeto hacia todos los jugadores árabes.

  • ¿Ni siquiera Mohamed Salah?

    Para mí, Salah es un jugador grandísimo, le tengo todo el respeto, y soy aficionado de este jugador desde que comenzó su trayectoria con el Liverpool.

  • Trabzonspor v Besiktas JK - Turkish Super League 2026/27Getty Images Sport

    Por cierto, ¿qué opinas de su decisión de fichar por la liga turca a pesar de que tenía la oportunidad de jugar en otras ligas?

    Salah tiene 34 años y, a pesar de ello, mantiene su nivel dentro del campo; considero que todavía juega a un gran nivel, y con un club grande, además de ser un ejemplo para todos los jugadores en lo que respecta a su vida fuera del campo, y le deseo que continúe durante unos 4 años más.

  • A pesar de los magníficos resultados que ofrece la selección de Marruecos en los Mundiales a lo largo de la historia, siempre encuentra dificultades en la Copa Africana de Naciones. ¿Cuál es el secreto desde tu punto de vista?

    El 90% de los jugadores de la selección de Marruecos provienen en realidad de Europa y no saben jugar en los campos africanos, mientras que el 90% de los jugadores de la selección de Egipto, por ejemplo, son egipcios que crecieron en Egipto y se acostumbraron a la naturaleza del ambiente en el continente africano.

    La selección de Marruecos llegó a la final de la Copa de África en dos ocasiones, en Túnez en 2004 y en Marruecos en 2025, pero fracasa cada vez que el torneo se celebra en países no árabes con ambientes difíciles como Gabón y Camerún.

    Los jugadores de Marruecos que llegan desde Europa carecen de motivación cada vez que juegan en África, al contrario de lo que ocurre cuando se trata del Mundial, y deseamos que esta situación cambie y que estos jugadores se acostumbren en el futuro al ambiente africano.

  • La última edición de la Copa de África estuvo marcada por acusaciones al arbitraje de favorecer a Marruecos en su propio terreno, siendo las más recientes las protestas de Senegal en el partido final, ¿cuál es tu respuesta a estas acusaciones?

    La selección de Senegal es muy, muy fuerte, y deseábamos ganar la Copa de África en el campo, pero antes de la final jugamos también contra selecciones fuertes como Nigeria, Mali y Camerún, por lo que el camino hacia la final fue difícil. La selección marroquí fue fuerte y superó a todos los rivales dentro del campo tras ofrecer un alto nivel antes del problema que ocurrió en la final.

    Espero que los árbitros africanos estén a un alto nivel, igual que los jugadores; no puede ser que las selecciones africanas y los jugadores tengan un nivel magnífico y el arbitraje en el continente esté por debajo del nivel.

  • Si te pidiera clasificar a las 5 selecciones africanas más fuertes en la actualidad, ¿cuál sería el orden?

    Marruecos en el primer puesto, luego Senegal, Malí, la República Democrática del Congo, Egipto y Nigeria, por este orden.

  • ¿Por qué se colocó a Egipto en el quinto puesto de la lista?

    La edad media de los jugadores de la selección egipcia oscila entre los 30 y los 33 años, por lo que resulta difícil situarla en una posición más alta.

    La selección de Egipto fue la mejor de África durante muchos años, y la liga egipcia es la más fuerte del continente africano, además de ofrecer a los mejores jugadores locales. Siempre decimos que Egipto es "la Alemania de África", por la disciplina táctica y la fortaleza física que poseen los jugadores egipcios.

    Sin embargo, el aumento de la media de edad en la actualidad es lo que me ha llevado a esta clasificación.

  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    El Mundial 2026 contó con la participación de 10 selecciones africanas por primera vez en la historia, ¿qué selección merecía llegar más lejos de lo que llegó?

    La selección egipcia sufrió una injusticia evidente ante Argentina, y merecía llegar más lejos; además, Costa de Marfil y Senegal ofrecieron un gran nivel.

    En cuanto a la selección marroquí, se topó con la selección de Francia, una de las mejores selecciones del mundo, junto a España.

  • Hablando de la selección de Egipto, algunos critican la personalidad de Hossam Hassan por chocar con estrellas como Salah y Mohamed El Shenawy. ¿Qué opinas de su carácter, teniendo en cuenta que ya te enfrentaste a él dentro del campo?

    La personalidad de Hossam Hassan como entrenador es la misma que tenía cuando era jugador; posee un carácter fuerte y fue una gran estrella del fútbol egipcio, pero no puede ser como las estrellas de la selección en la actualidad.

    La selección egipcia cuenta con grandes estrellas como Mohamed Salah. Con todo el respeto hacia Hossam Hassan, pero Salah es más grande que tú y que la historia del fútbol egipcio, y debes respetarlo.

    Salah es el capitán de la selección egipcia, y debes sentarte a hablar con él, y darle la oportunidad de unir al equipo, sobre todo porque los jugadores lo respetan y su palabra tiene peso dentro de las filas de la selección.

    Le digo a Hossam Hassan que no puedes ponerte en contra de Salah aunque seas el entrenador; es cierto que tienes una gran historia con la selección egipcia, pero eso ya es cosa del pasado. Mira a Zinedine Zidane: nunca se puso en contra de Cristiano Ronaldo ni de Karim Benzema cuando era entrenador del Real Madrid.

  • ¿Tiene algo que ver la cercanía de Salah con batir el récord de Hossam Hassan como máximo goleador en la historia de Egipto en la crisis que se vive entre ambos?

    La relación entre ambos no debe ser competitiva, sino que debe basarse en el respeto mutuo. Tú fuiste un gran jugador en el pasado; ahora debes mirar hacia el futuro.

  • Aunque Marruecos y Argelia cuentan con mucho talento y una larga historia, Marruecos ha alcanzado un nivel mundial destacado en los últimos años, mientras que Argelia no ha seguido el mismo camino. ¿Cuál es la razón, desde tu punto de vista?

    Marruecos trabaja en el desarrollo del fútbol desde hace cerca de 15 años a través de la Academia Mohamed VI; hemos producido muchos talentos y ahora los jugadores vienen de Europa para representar a la selección marroquí y encuentran el mismo nivel de campos e instalaciones que existe en el Viejo Continente. Hoy nuestros jugadores son profesionales en los grandes clubes del mundo y, en general, vamos por el buen camino.

    En cuanto a Argelia, es cierto que tienen talentos destacados, pero no sé exactamente cuál es el problema; podría deberse a la falta de formación de los jugadores dentro de Argelia.

  • FBL-AFR-2025-MATCH 52-SEN-MARAFP

    ¿Cuáles son tus pronósticos para el campeón de la Copa Africana de Naciones 2027?

    Esperamos que el torneo se dispute en su fecha prevista. África siempre sufre este tipo de problemas; no es razonable que falten pocos meses para la fecha del torneo y que hasta ahora no esté confirmada su celebración, porque he oído que es posible que se aplace hasta 2028.

    Espero que Kenia, Uganda y Tanzania puedan preparar los estadios lo antes posible para celebrar el torneo el año que viene.

    En cuanto al campeón, deseo que sea Marruecos, pero, como he dicho, Marruecos siempre sufre en la Copa de África debido al ambiente africano y a la humedad, por lo que espero que el equipo dispute partidos amistosos en los países organizadores antes del torneo para acostumbrarse al clima de allí.

  • ¿Qué es lo más conveniente para el continente africano, disputar la Copa Africana cada dos años o cada cuatro años?

    Cada dos años, sin duda alguna. Los africanos respiran fútbol; el 70% de ellos no tiene ningún otro medio de entretenimiento más allá del balón. No es justo privarlos de él y celebrar el torneo cada cuatro años. Esto no es un Mundial; a diferencia de lo que ocurre en Europa, donde los jóvenes cuentan con numerosas opciones de entretenimiento.

  • Como uno de los anteriores ganadores del premio al Mejor Jugador de África, ¿quién crees que lo merece este año?

    Esta es una pregunta muy difícil, especialmente ante la crisis que se produjo en la final de la Copa de África y, por lo tanto, el título aún no está resuelto, pero si observamos otros torneos, se puede decir que Achraf Hakimi tiene ventaja porque ganó la Liga de Campeones de Europa y prácticamente todos los torneos en los que participó.

  • Más allá de la temporada actual, ¿quién es el mejor jugador africano de la historia?

    Esta también es una pregunta difícil, pero yo elijo a George Weah.

  • En tu opinión, ¿supera a estrellas como Salah, Eto'o y Drogba?

    Sí, porque es el primer jugador africano en ganar el Balón de Oro como mejor jugador del mundo, y yo jugué contra él, y considero que es el rey del continente africano.

  • Aunque Brahim Díaz ofrece un buen nivel cada vez que aparece con el Real Madrid, hasta ahora no ha logrado convencer a José Mourinho y afronta una fuerte competencia por su puesto. ¿Le aconsejarías marcharse en enero en busca de una mejor oportunidad para jugar, sobre todo teniendo en cuenta que hay rumores sobre una posible oferta del Al-Ittihad saudí?

    Díaz juega en el club más grande del mundo, pero sinceramente le recomiendo marcharse a la liga saudí si hay una oferta. Sigo de cerca la Roshn League, y la competición allí cuenta con la participación de profesionales del más alto nivel, y la rivalidad es dura.

    Díaz solo participa con el Real Madrid unos pocos minutos, por lo que sería difícil convocarlo para las filas de la selección de Marruecos, porque no merece jugar a nivel internacional en esta situación. Por eso espero que se marche a un gran club en Arabia Saudí o a cualquier otra liga, para que tenga la oportunidad de jugar más de una hora en cada partido.

  • Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ¿Quién es mejor, Yassine Bounou o Essam El-Hadary?

    Bono.

  • ¿Walid Regragui o Mohamed Ouahbi?

    No puedo elegir entre ellos, le deseo lo mejor a Wahbi en el futuro, y le doy las gracias a Regragui por lo que ha aportado con la selección de Marruecos, y por habernos permitido soñar.

  • FBL-CAF-AFRICA-AWARDSAFP

    ¿Cómo describirías a estos en una sola palabra?

    Achraf Hakimi

    Un símbolo del fútbol marroquí

    Hervé Renard

    Mi gran amigo

    Hossam Hassan

    Un delantero muy fuerte

    Mohamed Salah

    El genio

    Mohamed Abou Trika

    El Zidane de África

    Patrice Motsepe

    Muy difícil de describir

    Gianni Infantino

    Ejerce el racismo contra África, y le exijo "Fair Play".