Mendy también dirigió un reproche a la afición del Al Ahli por los silbidos de desaprobación que lanzó contra el centrocampista ucraniano Artem Bondarenko, recién llegado desde el Shakhtar Donetsk, desde el comienzo del partido hasta el final.

Mendy declaró al respecto: "Quiero recalcar que estamos unidos, y así como le digo a la afición que estamos con ellos, también necesitamos que ellos estén con nosotros. Deben apoyarnos y apoyar a cada jugador del equipo; mientras un jugador esté aquí y vista la camiseta del club, todos debemos respaldarlo".

Y añadió: "Hace apenas diez días la afición le dio un recibimiento excepcional a uno de los jugadores, que ahora es miembro del equipo y parte de esta familia. Lo que está por encima de todos es esta familia y este club, el club más grande de Asia y no solo de Arabia Saudí".

Y prosiguió: "Tenemos la responsabilidad de demostrarle a Arabia Saudí, al Reino, a Asia y al mundo que somos el mejor club, y queremos que cualquier jugador que venga aquí se sienta bienvenido y feliz de estar aquí, tal como siempre ha hecho nuestra afición con cada uno de nosotros".

Y agregó: "Estas cosas no deben cambiar. Nosotros queremos a nuestra afición y nos preocupamos por ella, y estoy seguro de que ellos también quieren a cada uno de nosotros".