En vídeo: Mallorca le hace un regalo al Barcelona al derrotar al Real Madrid

El diario «Sport» repasó los momentos más destacados del partido, destacando la actuación combativa del Real Mallorca, que lucha por evitar el descenso.

Por su parte, el Real Madrid ofreció un rendimiento mediocre y careció en gran medida de juego colectivo.

La primera gran ocasión del Real Madrid llegó en el minuto 21, cuando Mbappé falló en un mano a mano con el portero del Mallorca.

La segunda ocasión la tuvo Kylian Mbappé tres minutos después, cuando el balón se estrelló en el larguero, mientras que Arda Güler lanzó un disparo al vuelo en el minuto 32.

En el minuto 41, Mafio aprovechó el espacio abierto por la banda derecha para enviar un centro perfecto a Morlanes, quien marcó con la derecha ante el portero Lunin.

El entrenador Álvaro Arbeloa no tuvo más remedio que dar entrada a Vinícius Júnior para enderezar el rumbo, además de retirar a Arda Güler y dar entrada a Thiago Petarš.

Militão logró el empate para el Real Madrid en el minuto 89 gracias a un potente cabezazo, pero Feda Moriki anotó el gol de la victoria para los locales en el minuto 90+1.

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