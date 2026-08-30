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imago-sport-1082205787.jpgIPA Sport

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En vídeo: el Inter supera la trampa del Cagliari y el Nápoles sufre una amarga derrota

Cagliari vs Inter Milán
Cagliari
Inter Milán
Serie A
SSC Nápoles vs Como
SSC Nápoles
Como
Lazio vs Génova
Lazio
Génova
Italia

El Inter de Milán regresó con una valiosa victoria a domicilio ante el Cagliari, por un gol a cero, la noche del domingo, en la segunda jornada de la Serie A.

El único gol del encuentro lo marcó Hakan Çalhanoğlu, en el minuto nueve, con lo que el vigente campeón elevó su casillero a 6 puntos en lo más alto de la clasificación, mientras que el Cagliari se quedó estancado en 3 puntos en el puesto 13.

El sitio Football Italia repasó los momentos más destacados del partido, en el que el Inter de Milán solo necesitó 9 minutos para romper el empate, cuando Nicolò Barella se internó desde la banda derecha hacia el interior y luego cedió el balón con un centro a Hakan Çalhanoğlu, quien lo remató con la pierna derecha, a la primera, desde fuera del área, para colocarlo con precisión en la escuadra inferior de la portería.

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Lautaro Martínez lanzó un disparo que pasó junto al poste, después de girarse con acierto, mientras que Manuel Akanji cabeceó un balón procedente de un tiro libre ejecutado por Federico Dimarco, pero lo mandó fuera junto al palo más alejado.

Elia Caprile mantuvo el marcador del partido, tras atajar un disparo potentísimo de Barella, antes de intervenir de nuevo de forma magnífica, cuando desvió por encima del larguero un fuerte remate de Dimarco.

Tras el inicio de la segunda parte, Caprile tuvo que bajar rápidamente para despejar sobre la línea de gol un disparo de Esposito, después de otro pase de Barella, pero el Cagliari comenzó a recuperar la iniciativa cuando el partido llegó al minuto 60.

Curtis Jones tuvo su primera aparición con el Inter, y también participó John Stones desde el banquillo, mientras que Alessandro Bastoni no logró mantener su disparo dentro de los tres palos tras un centro de Dimarco.

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  • SSC Napoli v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    El Nápoles cae en su casa ante el Como

    En el marco de la misma jornada, el Nápoles cayó en su casa y ante su afición por 1-2 frente a su invitado, el Como.

    Los visitantes se adelantaron al marcar en el minuto 17 por medio de Martín Baturina, pero Rasmus Højlund logró el empate para el Nápoles en el minuto 30.

    Cuatro minutos después, el Como consiguió recuperar la ventaja con un gol de Anastasios Douvikas.

    Con este resultado, el Como elevó su cuenta a 4 puntos en la sexta posición, mientras que el Nápoles, dirigido por Massimiliano Allegri, se quedó estancado en 3 puntos en el décimo lugar.

    En la misma jornada, la Lazio venció a su invitado, el Génova, con un gol de Davide Frattesi en el minuto 25.

    La Lazio elevó su cuenta a 6 puntos en la cuarta posición, mientras que el Génova se quedó sin puntos en el decimosexto puesto.

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