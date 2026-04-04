En vídeo... El goleador del Real Madrid desvela el secreto de sus lágrimas

El jugador Fede Moriki fue el héroe del partido que enfrentó este sábado al Mallorca y al Real Madrid, en la jornada 30 de La Liga, que terminó con la victoria de los locales por 2-1.

El Real Madrid estaba a punto de llevarse un empate fatal tras el gol de Éder Militão en el minuto 89.

Pero Moriki anotó el gol de la victoria para el Mallorca en el minuto 90+1.

Fidat Moriki rompió a llorar tras marcar el gol y dar al Mallorca una valiosa victoria en su lucha por evitar el descenso.

«Aunque parezca muy duro, también soy humano y las emociones me afectan», declaró Moriki en unas declaraciones publicadas por el diario Marca.

Moriki había fallado un penalti ante el Elche y tampoco logró clasificarse para el Mundial, tras la derrota de Kosovo en la final de la repesca ante Turquía.

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