El Inter de Milán mantuvo su pleno de victorias en la Serie A tras remontar una desventaja de dos goles para derrotar al Nápoles por 3-2 en San Siro en la jornada 3. Los cinco goles llegaron en una frenética segunda parte, después de un primer periodo sin goles.

El equipo visitante tomó el control con dos tantos consecutivos de Matteo Politano y Rasmus Hojlund en los minutos 50 y 53.

Sin embargo, el equipo de Cristian Chivu respondió con contundencia. Lautaro Martínez inició la remontada antes de que Marcus Thuram empatara el partido, dejando a Lautaro preparado para marcar un dramático gol de la victoria en el minuto 91.