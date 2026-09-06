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«¡En una nube!»: Curtis Jones rompe su silencio sobre la salvaje remontada del Inter de Milán contra el Napoli
El Inter monta una sensacional remontada
El Inter de Milán mantuvo su pleno de victorias en la Serie A tras remontar una desventaja de dos goles para derrotar al Nápoles por 3-2 en San Siro en la jornada 3. Los cinco goles llegaron en una frenética segunda parte, después de un primer periodo sin goles.
El equipo visitante tomó el control con dos tantos consecutivos de Matteo Politano y Rasmus Hojlund en los minutos 50 y 53.
Sin embargo, el equipo de Cristian Chivu respondió con contundencia. Lautaro Martínez inició la remontada antes de que Marcus Thuram empatara el partido, dejando a Lautaro preparado para marcar un dramático gol de la victoria en el minuto 91.
- AFP
Jones, encantado con el ambiente de San Siro
«Estoy absolutamente encantado. Estoy muy feliz de formar parte de un equipo y un club como este», dijo Jones. «Obviamente fue un partido duro, pero los chicos se ciñeron al plan de juego».
«Los aficionados estuvieron magníficos durante todo el partido, y por eso ganamos», añadió el centrocampista inglés.
El centrocampista promete ganarse un puesto en el once titular
Al reflexionar sobre su incorporación a las opciones de Chivu en el centro del campo, Jones subrayó que no espera ninguna garantía respecto a la titularidad pese a su llegada mediática.
«Por supuesto, me he unido a un gran equipo, así que no va a ser un camino fácil», explicó Jones. «No puedo llegar aquí sin más y esperar jugar todos los partidos; también tengo que ganarme mi sitio».
«Por eso, cada oportunidad que tenga de jugar, quiero darlo todo», añadió. «Lo más importante es que salga ahí, trabaje duro y demuestre tanto a los aficionados como a mis compañeros que de verdad quiero estar aquí».
- Jonathan Moscrop
El pleno sigue intacto
La dramática victoria garantiza que el Inter mantenga intacto su arranque perfecto en la competición doméstica, sumando el máximo de puntos en sus tres primeros partidos de liga.
El equipo de Chivu mostró una determinación notable para remontar una peligrosa desventaja en la segunda parte ante un rival directo por el título.
Jones y sus compañeros intentarán ahora trasladar esta dinámica ganadora a sus próximos compromisos nacionales y europeos.
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