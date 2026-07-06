En un último mensaje a Ronaldo, Martínez anuncia su marcha de Portugal

Tras la eliminación de Portugal en octavos del Mundial 2026, el seleccionador Roberto Martínez anunció su despedida: «Llegué para ganar el título y, sin lograrlo, mi misión termina».

Tras la derrota ante España, confirmó en rueda de prensa que ese partido fue su último con Portugal y declaró: «Vine a ganar el Mundial, y sin lograrlo no tiene sentido continuar».

Añadió que su contrato terminó con el torneo y afirmó: «No he hablado con el presidente de la Federación, Pedro Brouença, pero está en su derecho de elegir al nuevo seleccionador. Es el final de una era, y agradezco al presidente y a la Federación todo el apoyo que nos han brindado».

Mikel Merino acabó con el sueño luso al marcar en el 90+1 el 1-0 que dio el pase a cuartos a España.