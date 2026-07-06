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Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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En un último mensaje a Ronaldo, Martínez anuncia su marcha de Portugal

Portugal vs España
Portugal
España
World Cup
R. Martinez
L. Yamal
C. Ronaldo
Portugal
España
EE. UU.

La derrota ante España pone fin a la etapa del seleccionador español

Tras la eliminación de Portugal en octavos del Mundial 2026, el seleccionador Roberto Martínez anunció su despedida: «Llegué para ganar el título y, sin lograrlo, mi misión termina».

Tras la derrota ante España, confirmó en rueda de prensa que ese partido fue su último con Portugal y declaró: «Vine a ganar el Mundial, y sin lograrlo no tiene sentido continuar».

Añadió que su contrato terminó con el torneo y afirmó: «No he hablado con el presidente de la Federación, Pedro Brouença, pero está en su derecho de elegir al nuevo seleccionador. Es el final de una era, y agradezco al presidente y a la Federación todo el apoyo que nos han brindado».

Mikel Merino acabó con el sueño luso al marcar en el 90+1 el 1-0 que dio el pase a cuartos a España.

  • No hemos fracasado

    El entrenador rechazó calificar la eliminación de Portugal como un fracaso y destacó que su equipo cayó ante uno de los principales favoritos al título. Dijo: «No hemos fracasado, solo perdimos contra un rival favorito. Jugamos de tú a tú y mostramos nuestra calidad. La diferencia fueron detalles: un balón en el larguero y un tiro libre rápido, cosas que definen los cruces».

    Consideró que su selección había disputado su mejor partido del torneo y añadió: «Los jugadores estuvieron magníficos. Defendimos con garra, neutralizamos los puntos fuertes de España y merecimos llegar a la prórroga. La suerte no estuvo de nuestro lado, pero me voy muy orgulloso de lo que ha demostrado este equipo».

    Aclaró que Portugal tuvo la calidad para igualar a España y solo faltó más acierto en el último tercio del campo; además, destacó que el equipo mantuvo el equilibrio ante rivales de élite.

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  • Reducir el riesgo de Yamal

    Martínez defendió sus decisiones técnicas, especialmente mantener a Cristiano Ronaldo en el campo hasta el final y no dar entrada a Gonzalo Ramos, y explicó: «Es fácil criticar a posteriori. Cristiano estaba físicamente preparado para jugar los 90 minutos, y su presencia en el área es muy importante. Quizá podríamos haber dado entrada a Gonzalo en la prórroga, pero ese no era nuestro plan, ya que nuestra prioridad era frenar el poderío ofensivo de España».

    Los últimos cambios buscaban cerrar el partido: João Félix aportó profundidad, Rafael Leão fue sustituido para preservarlo y Nelson Semedo continuó el trabajo de Nuno Mendes.

    Elogió a Nuno Mendes, a quien considera «el mejor lateral izquierdo del mundo», y explicó que su lesión restó más en ataque que en defensa, pues el jugador aportaba soluciones en el último tercio.

    El seleccionador español destacó que el trabajo colectivo neutralizó a Lamine Yamal, con la ayuda de Nuno Mendes, Semedo y João Neves.

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  • Una última carta a Ronaldo

    Martínez elogió a Cristiano Ronaldo: «Siempre le estaré agradecido. Cuando llegó a Portugal había dudas sobre su futuro, pero fue un capitán ejemplar dentro y fuera del campo. Su influencia no se limitó a goles y asistencias, sino a su compromiso diario y a su forma de ver el fútbol. Seguirá siendo un ejemplo para cualquier jugador, y lo que aportó en este torneo quedará como un recuerdo imborrable». También rechazó restar importancia a los logros de la selección durante su mandato.

    Y añadió: «Dejo un legado de regularidad en resultados, goles y puntos, además de la victoria en la Liga de Naciones. Hemos jugado 45 partidos con muchos jugadores y siempre dimos todo por Portugal. Espero que los aficionados lo recuerden».

    Destacó que la continuidad de Portugal entre las mejores desde 2002 muestra la calidad de su cantera y afirmó que los pequeños detalles deciden los grandes torneos, no el nivel de la selección.

    Para cerrar la rueda de prensa, Martínez agradeció a la afición, a los jugadores, a la Federación Portuguesa y a su cuerpo técnico, y afirmó que se marcha con recuerdos inolvidables, pues entrenar a Portugal ha sido «un honor, una responsabilidad y un gran orgullo».

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