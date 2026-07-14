«Hemos hablado con el director deportivo y hay interés, tanto por su parte como por parte de otros clubes. Así que, de momento, dejaremos que las cosas sigan su curso. Esperemos que todo termine de la mejor manera posible para todas las partes implicadas», explicó Alonso al ser preguntado por la ausencia del extremo argentino.

Garnacho, fichado el pasado verano del Manchester United por 46 millones de euros, no ha convencido: en 43 partidos ha marcado ocho goles y dado cuatro asistencias.

Sus actuaciones, en su mayoría flojas, no solo contribuyeron a que el club terminara finalmente la temporada en décima posición, sino que él mismo perdió la oportunidad de participar en el Mundial con la selección argentina.

Tras quedarse fuera de las competiciones europeas, el Chelsea necesita dinero de traspasos. La idea es recortar la plantilla, hoy de 38 jugadores, para ajustarla a lo que pide Alonso.