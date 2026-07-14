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Xabi AlonsoGetty Images
Christian Guinin

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En su rueda de prensa de presentación, Xabi Alonso ya tumbó a la primera estrella del Chelsea FC

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A. Garnacho

Como nuevo entrenador del Chelsea FC, Xabi Alonso no se anda con rodeos a la hora de tomar decisiones sobre la plantilla. Una estrella del ataque tendrá que buscarse un nuevo club.

En su presentación como nuevo entrenador de los Blues, el técnico español anunció que el delantero Alejandro Garnacho probablemente dejará el equipo en este mercado de fichajes.

  • «Hemos hablado con el director deportivo y hay interés, tanto por su parte como por parte de otros clubes. Así que, de momento, dejaremos que las cosas sigan su curso. Esperemos que todo termine de la mejor manera posible para todas las partes implicadas», explicó Alonso al ser preguntado por la ausencia del extremo argentino.

    Garnacho, fichado el pasado verano del Manchester United por 46 millones de euros, no ha convencido: en 43 partidos ha marcado ocho goles y dado cuatro asistencias.

    Sus actuaciones, en su mayoría flojas, no solo contribuyeron a que el club terminara finalmente la temporada en décima posición, sino que él mismo perdió la oportunidad de participar en el Mundial con la selección argentina.

    Tras quedarse fuera de las competiciones europeas, el Chelsea necesita dinero de traspasos. La idea es recortar la plantilla, hoy de 38 jugadores, para ajustarla a lo que pide Alonso.

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    ¿Podrá Nicolas Jackson quedarse en el Chelsea FC?

    Por ahora, el exdelantero del Bayern Nicolas Jackson no será vendido. En las últimas semanas se especuló sobre su salida de Londres, pero Alonso aclaró que el club cuenta con el jugador de 25 años.

    «Nicolas Jackson viajará con nosotros a Asia y estamos impacientes por empezar a trabajar con él», afirmó en la rueda de prensa.

    Alonso, presentado en primavera como sucesor de Liam Rosenior tras su destitución en abril, firmó un contrato hasta junio de 2030.

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