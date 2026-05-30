¡En su presentación con el Barça sorprendió hablando un español fluido! El nuevo fichaje, Anthony Gordon, explica la conmovedora historia detrás

«Siempre quise ir al Barça. Es el club más grande del planeta, de niño soñaba con ello», declaró el delantero inglés. El Barcelona pagará al Newcastle United hasta 80 millones de euros por Gordon, quien, a sus 25 años, ha firmado un contrato de cinco años con su nuevo club, vigente hasta 2031.

El Bayern Múnich, que lo tenía como prioridad para la delantera, solo ofrecía 60 millones y renunció.

Gordon admitió que se enteró «muy tarde» del interés azulgrana, pero cuando lo supo no lo dudó: «Ningún otro club habría tenido opciones».