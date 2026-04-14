En su día se convirtió en una pesadilla para Jonathan Tah: al parecer, el FC Bayern busca un sorprendente suplente para Harry Kane

Brobbey llegó a los «Black Cats» justo antes del inicio de la presente temporada, procedente del Ajax por algo más de 20 millones de euros. Sin embargo, según el *Independent*, el delantero no saldría barato: un club interesado debería pagar unos 50 millones de euros.

En el Bayern, Brobbey podría ser el suplente de Harry Kane. Ahora ese rol lo tiene Nicolas Jackson, cedido por el Chelsea hasta junio, pero no se quedará.

El Bayern podría evitar la cláusula de compra obligatoria, que se activa tras un número fijo de partidos como titular, gracias a su escaso minutos. Se rumorea que el jugador de 24 años ficharía por el AC Milan.