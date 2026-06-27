Según el experto en fichajes Fabrizio Romano y The Athletic, Milan y PSG han acordado un traspaso de 74 millones de euros. El internacional portugués ya se habría sometido al reconocimiento médico en Florida, donde disputa el Mundial.
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¡En su club solo es un jugador a tiempo parcial! Aun así, el AC Milan parece que va a cerrar el fichaje más caro de la historia del club
El nuevo entrenador del Milan, Rubén Amorim, habría sido clave en el fichaje de su compatriota, por el que los rossoneri han pagado su cifra más alta por un jugador. Hasta ahora, el fichaje más caro era Rafael Leão, quien llegó del Lille en 2019 por 49,5 millones.
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Füllkrug no tiene futuro en Milán
Ramos fichó por el PSG en enero de 2024 procedente del Benfica por 65 millones de euros, pero no cumplió las expectativas como delantero. En la fase eliminatoria de la UCL apenas jugó 65 minutos con el futuro campeón.
En 131 partidos con el PSG marcó 45 goles y su contrato llegaba hasta 2028. En Milán reemplaza a Niclas Füllkrug, quien, tras acabar su cesión, volverá al West Ham United a menos que la Fiorentina lo fiche antes.