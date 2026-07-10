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TSV 1860 München v MSV Duisburg - 3. LigaGetty Images Sport
Filippo Cataldo
Traducido por

En solo cuatro días, más de 250.000 euros recaudados: los aficionados del TSV 1860 quieren convertirse en patrocinador de la camiseta y trabajan en el cuento de hadas de Múnich-Giesing

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1860 Múnich

La perspectiva de un 1860 Múnich sin el inversor Hasan Ismaik está generando ilusión en torno a los Leones, descendidos a la Regionalliga, y en muchos aficionados la disposición a abrir la cartera.



El TSV 1860 Múnich, tras el descenso forzoso y la insolvencia de la hasta ahora sociedad encargada de la actividad deportiva, sigue sin saber exactamente, a poco menos de dos semanas del inicio de la Regionalliga Bayern, con qué equipo, qué escudo y qué patrocinador en la camiseta saltará al campo. La concentración de pretemporada fue cancelada a última hora.

Tras la retirada de la licencia a raíz de los pagos no efectuados por el inversor Hasan Ismaik, sigue en marcha el procedimiento de insolvencia contra la KGaA; Ismaik continúa cargando contra el club, que mientras tanto ya ha fundado una nueva sociedad limitada para la gestión de la actividad deportiva, que a partir de ahora deberá encargarse del fútbol profesional sin el jordano. Las partes, que nunca llegaron a actuar realmente como socios, deberían verse próximamente ante los tribunales.

Pero precisamente en medio de este caos, los aficionados de los Leones están escribiendo ahora un capítulo más que destacable.

  • En solo cuatro días, más de 4.000 seguidores reunieron más de 280.000 euros.

    La iniciativa "Football for the people" de la Westkurve Sechzig München había fijado originalmente 250.000 euros como objetivo en la plataforma de crowdfunding Gofundme, pero entretanto esa cifra ya ha sido superada claramente. La idea detrás: los aficionados quieren convertirse ellos mismos en patrocinadores y estar en la parte trasera de la camiseta.

    En lugar de una empresa, en el futuro deberá figurar allí el mensaje "Football for the people". Se trata de una declaración deliberada contra la creciente comercialización del fútbol. "El fútbol pertenece a los aficionados y a quienes lo aman, no a empresas ni a inversores", explicaron los impulsores al inicio de la campaña.

    Sin embargo, todavía no está claro si la acción acabará realmente en la camiseta. Porque, pese a la insolvencia de la antigua KGaA, los derechos de comercialización de la sección de fútbol profesional, y también del icónico escudo, probablemente sigan estando (a reserva de una revisión judicial) en manos de la Merchandising-GmbH, que está controlada por completo por Ismaik y su familia. Al mismo tiempo, en la tienda oficial de aficionados ya se venden camisetas con el patrocinador "Bayerische Versicherung", que entretanto ha sido retirado.

  • Los aficionados del 1860 Múnich luchan por su club

    El sector activo de la afición ha llamado a boicotear los productos oficiales de merchandising, también para no seguir apoyando a una empresa que, pura y simplemente, actualmente no dispone de ningún derecho de juego. Pero, sobre todo, los aficionados quieren que el capítulo de Ismaik en el 1860 Múnich pase ya definitivamente a la historia.

    La importancia de la acción "Football for the people" va así desde hace tiempo mucho más allá de la cuestión de un patrocinador en la camiseta. Después de que Ismaik no hubiera garantizado la financiación para la licencia de la 3. Liga y de que la DFB confirmara definitivamente el descenso forzoso a la Regionalliga, el club histórico parecía estar ante un montón de escombros.

    Ahora, sin embargo, la perspectiva de un nuevo comienzo sin el inversor de tantos años está generando en muchos lugares un nuevo ambiente de ilusión. Los aficionados no solo quieren acompañar la reconstrucción, también quieren contribuir activamente a darle forma. Por eso, el presidente del club, Gernot Mang, habló de una acción "extraordinaria" y elogió expresamente el apoyo de la afición.


  • Camisetas de «salvador» en el St. Pauli, «sangrar por el Union»: ¿qué clubes ya fueron rescatados por sus aficionados?

    Los aficionados al fútbol ya han demostrado en varias ocasiones que, en tiempos de crisis, pueden superarse a sí mismos y salvar a sus clubes. En pocos lugares se hace más evidente el vínculo emocional entre club y afición que cuando el futuro de la entidad está en juego.

    El ejemplo probablemente más famoso es el del FC St. Pauli. En 2003, el club del Kiez se encontraba al borde del colapso financiero tras descender a la Regionalliga. Con las legendarias camisetas marrones de "salvador", un partido benéfico del FC Bayern y numerosas acciones de solidaridad, al final se reunieron más de dos millones de euros. Se vendieron más de 100.000 camisetas, suficiente para evitar la desaparición del club.

    Un año después, Union Berlin acaparó titulares en todo el mundo. Bajo el lema "Sangrar por Union", miles de aficionados fueron realmente a donar sangre y transfirieron directamente al club la compensación económica recibida. Se aseguró la licencia y la acción sigue considerada hasta hoy como una de las iniciativas de aficionados más extraordinarias de todas. Pocos años después, unos 2.000 aficionados incluso ayudaron de forma voluntaria en la remodelación del Alte Försterei, lo que permitió al club ahorrarse varios millones más.

    También el 1. FC Kaiserslautern demostró en 2019 qué fuerza tiene su afición. A través de un bono para aficionados y una campaña de crowdlending, los seguidores del FCK pusieron a disposición más de tres millones de euros en menos de tres semanas y ayudaron de forma decisiva a cumplir las condiciones para la licencia. Por cierto, algo parecido ocurrió también en 2023 con el FSV Zwickau, cuyos aficionados reunieron suficiente dinero bajo el lema "El fútbol pertenece a los aficionados" para estabilizar financieramente al club.


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  • Los aficionados sí que pueden de verdad lograr algo y son mucho más que clientes

    Que esta solidaridad hace tiempo que dejó de ser una particularidad alemana lo demostró el Real Oviedo. Cuando el histórico club español estuvo al borde de la insolvencia en 2012, más de 20.000 personas de más de 60 países participaron en una campaña mundial de compra de acciones. Exjugadores del club como Juan Mata y Santi Cazorla movilizaron su alcance internacional y convirtieron la operación de rescate en un símbolo global del amor de la afición.

    Es precisamente ahí donde ahora también se sitúa el TSV 1860 Múnich. Es cierto que el futuro del club sigue marcado por numerosas incertidumbres. Pero mientras en la cúpula continúan las disputas, los aficionados envían una señal inusualmente contundente. Porque los aficionados realmente pueden cambiar las cosas y son mucho más que simples clientes, aunque los inversores no siempre puedan imaginarlo.

    Lo cierto es que el camino de vuelta, si es que llega a existir, será largo y pedregoso para los Leones. Pero los seguidores han demostrado de forma impresionante que el 1860 posee algo que no se puede comprar ni negociar: aficionados que no abandonan a su club ni siquiera en la hora más oscura.

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