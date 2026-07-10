A dos semanas del inicio de la Regionalliga de Baviera, el TSV 1860 Múnich aún desconoce con qué plantilla, escudo y patrocinador competirá, tras el descenso y la quiebra de la anterior sociedad gestora. La concentración de pretemporada se canceló a última hora.

Tras la retirada de la licencia por impagos del inversor Hasan Ismaik, se ha iniciado el procedimiento de insolvencia contra la KGaA. Ismaik sigue atacando al club, que ya constituyó una nueva sociedad de gestión deportiva (GmbH) para el fútbol profesional sin su participación. Probablemente ambas partes se vean pronto en los tribunales.

En medio de este caos, los aficionados leoneses escriben un capítulo notable.