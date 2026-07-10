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TSV 1860 München v MSV Duisburg - 3. LigaGetty Images Sport
Filippo Cataldo

Traducido por

En solo cuatro días, los aficionados del TSV 1860 han recaudado más de 250 000 euros para patrocinar la camiseta y seguir escribiendo el cuento de hadas de Múnich-Giesing

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Finance
1860 Múnich

La posible salida del inversor Hasan Ismaik del 1860 Múnich, recién descendido a la Liga Regional, genera optimismo y hace que muchos aficionados estén dispuestos a aportar dinero.

A dos semanas del inicio de la Regionalliga de Baviera, el TSV 1860 Múnich aún desconoce con qué plantilla, escudo y patrocinador competirá, tras el descenso y la quiebra de la anterior sociedad gestora. La concentración de pretemporada se canceló a última hora.

Tras la retirada de la licencia por impagos del inversor Hasan Ismaik, se ha iniciado el procedimiento de insolvencia contra la KGaA. Ismaik sigue atacando al club, que ya constituyó una nueva sociedad de gestión deportiva (GmbH) para el fútbol profesional sin su participación. Probablemente ambas partes se vean pronto en los tribunales.

En medio de este caos, los aficionados leoneses escriben un capítulo notable.

  • En cuatro días, más de 4.000 colaboradores reunieron 280.000 euros.

    La iniciativa «Football for the people», de la grada oeste del Sechzig de Múnich, se había fijado inicialmente un objetivo de 250 000 euros en la plataforma de micromecenazgo Gofundme, pero ya se ha superado con creces esa cifra. La idea es que los propios aficionados quieran convertirse en patrocinadores y aparecer en la parte trasera de la camiseta.

    En lugar del nombre de una empresa, en el futuro aparecerá allí el mensaje «Football for the people». Se trata de una declaración deliberada contra la creciente comercialización del fútbol. «El fútbol pertenece a los aficionados y a quienes lo aman, no a las empresas ni a los inversores», explicaron los impulsores al inicio de la campaña.

    Aun así, no está claro si el mensaje llegará a la camiseta: tras la quiebra de la antigua KGaA, los derechos de comercialización del fútbol profesional y del escudo podrían seguir en manos de la Merchandising-GmbH, propiedad de Ismaik. Mientras tanto, en la tienda oficial se siguen vendiendo camisetas con el antiguo patrocinador, «Bayerische Versicherung», que ya retiró su nombre.

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  • Los aficionados del 1860 Múnich luchan por su club

    La afición ha llamado a boicotear el merchandising oficial para dejar de respaldar a una empresa que, hoy por hoy, carece de licencia deportiva. Sobre todo, los seguidores quieren que la era Ismaik en el 1860 Múnich termine.

    La campaña «Football for the people» trasciende el tema del patrocinador. Tras la falta de financiación de Ismaik para la licencia de Tercera y la confirmación del descenso a Regional por parte de la DFB, el club estuvo al borde del colapso.

    Sin embargo, la posibilidad de un nuevo comienzo sin el inversor de tantos años ha despertado el optimismo. Los hinchas no solo acompañarán la reconstrucción, sino que quieren participar activamente. Por ello, el presidente del club, Gernot Mang, calificó la campaña de «excepcional» y elogió el apoyo de la afición.


  • Camisetas con el lema «Salvadores» en el St. Pauli, «Sangrando por el Union»: ¿qué clubes han sido salvados ya por sus aficionados?

    En momentos de crisis, los aficionados demuestran su lealtad y salvan a sus clubes. Nada refleja mejor el vínculo emocional entre equipo y afición que un futuro en juego.

    El caso más famoso es el del FC St. Pauli: en 2003, tras descender a la Regionalliga, el club del barrio de Kiez estaba al borde de la quiebra. Gracias a las legendarias camisetas marrones con el lema «Retter» («Salvadores»), un partido benéfico del FC Bayern y diversas campañas solidarias, se recaudaron más de dos millones de euros. Se vendieron más de 100 000 camisetas, suficientes para salvar al club.

    Un año después, el Union Berlin acaparó titulares mundiales: bajo el lema «Sangrar por el Union», miles de seguidores donaron sangre y cedieron sus compensaciones al club. La acción, que aún se recuerda como una de las más extraordinarias de la historia, permitió mantener la licencia. Pocos años después unos 2 000 voluntarios reformaron el estadio Alte Försterei, ahorrando varios millones al club.

    En 2019 el 1. FC Kaiserslautern mostró la fuerza de sus hinchas: con un préstamo fan y crowdlending reunieron más de tres millones de euros en tres semanas y aseguraron la licencia. En 2023 los seguidores del FSV Zwickau, con el lema «El fútbol pertenece a los aficionados», lograron fondos para estabilizar al club.


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  • Los aficionados marcan la diferencia y son más que clientes.

    El Real Oviedo demostró que esta solidaridad ya no es exclusiva de Alemania. En 2012, cuando el club español estuvo al borde de la quiebra, más de 20 000 personas de más de 60 países compraron acciones para salvarlo. Exjugadores como Juan Mata y Santi Cazorla usaron su proyección global para convertir el rescate en un símbolo del amor de la afición.

    Ahora el TSV 1860 Múnich sigue ese ejemplo. Aunque el futuro del club sigue lleno de incertidumbres, mientras la directiva se disputa, los aficionados mandan un mensaje contundente: los hinchas pueden marcar la diferencia y no son solo clientes, aunque los inversores no siempre lo entiendan.

    El regreso, si llega, será largo y duro para los Leones, pero los seguidores han demostrado que el 1860 tiene algo incalculable: aficionados que nunca lo abandonan.