«¿En serio? ¡Es alarmante!» Una estadística preocupante del FC Bayern deja a Joshua Kimmich desconcertado

Por muy habituales que sean los goles en propia puerta para el FC Bayern esta temporada, igual de inusuales son las vallas imbatidas. De hecho, contra el Union, en el decimoséptimo partido oficial de 2026, el equipo de Múnich solo logró mantener su portería a cero por cuarta vez. En los últimos seis partidos consecutivos no había conseguido mantener la portería a cero. El anterior partido en casa de la Bundesliga sin encajar ningún gol se remontaba incluso al 1 de noviembre del año pasado.

«¿En serio?», preguntó Kimmich cuando se le preguntó por esta estadística. «Es alarmante. No me había dado cuenta». Precisamente en los próximos partidos clave de la Liga de Campeones (en cuartos de final se enfrentarán al Real Madrid), esta debilidad podría pasar factura. «Tenemos que mejorar en eso», dijo Kimmich. Contra el Union, el FC Bayern no concedió nada durante mucho tiempo, hasta que Jonas Urbig detuvo con un gran reflejo un disparo de Woo-Yeong Jeong y evitó así un nuevo gol en contra.

Freund calificó la actuación de Urbig de «muy, muy buena». No solo por el reflejo, sino «sobre todo por cómo juega con el pie y por su presencia». Para el portero de 22 años, esta podría haber sido su última actuación por el momento. Tras la fase de partidos internacionales, el portero titular Manuel Neuer, que ha estado lesionado últimamente, volverá a la portería. Urbig se despide con otra recomendación para seguir en el banquillo.