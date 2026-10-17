«En realidad, estoy bastante contento»: El entrenador del Real Madrid, Jose Mourinho, lanza una pulla sarcástica a la Liga por la sanción de cuatro partidos a Vinicius Junior

El Madrid ha sufrido un duro revés después de que a Vinicius se le impusiera una sanción de cuatro partidos por parte del Comité Disciplinario de la Liga. El severo castigo llega tras su expulsión durante una reciente victoria por 1-0 ante el Villarreal.

El brasileño de 26 años no ha logrado encontrar su mejor versión en lo que va de temporada y solo ha marcado un gol en ocho partidos de liga. Su prolongada ausencia obligará a reorganizar el ataque para varios compromisos nacionales cruciales.

La duración de la sanción refleja la gravedad del incidente que motivó su tarjeta roja. Esto supone un gran quebradero de cabeza para el club, que busca mantenerse en la pelea en lo alto de la clasificación.