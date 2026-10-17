AFP
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«En realidad, estoy bastante contento»: El entrenador del Real Madrid, Jose Mourinho, lanza una pulla sarcástica a la Liga por la sanción de cuatro partidos a Vinicius Junior
Una expulsión costosa
El Madrid ha sufrido un duro revés después de que a Vinicius se le impusiera una sanción de cuatro partidos por parte del Comité Disciplinario de la Liga. El severo castigo llega tras su expulsión durante una reciente victoria por 1-0 ante el Villarreal.
El brasileño de 26 años no ha logrado encontrar su mejor versión en lo que va de temporada y solo ha marcado un gol en ocho partidos de liga. Su prolongada ausencia obligará a reorganizar el ataque para varios compromisos nacionales cruciales.
La duración de la sanción refleja la gravedad del incidente que motivó su tarjeta roja. Esto supone un gran quebradero de cabeza para el club, que busca mantenerse en la pelea en lo alto de la clasificación.
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La respuesta sarcástica de Mourinho
Mourinho es conocido por no tener pelos en la lengua y no se mordió al hablar de la larga sanción de su jugador. El técnico portugués optó por abordar la situación con mucha ironía.
«En cuanto a la sanción de cuatro partidos, la verdad es que estoy bastante contento», dijo Mourinho a los periodistas. «¡Pensé que le iban a imponer aún más! Casi esperaba que, al presentar el Real Madrid un recurso, le añadieran uno o dos partidos más. Es como si dijeran: “Tranquilo, cállate: tienes cuatro partidos, así que no digas ni una palabra más”».
Se pierde el Clásico crucial
La consecuencia más perjudicial de esta sanción de cuatro partidos es que Vinicius se perderá el próximo Clásico contra su gran rival, el Barcelona. Perder a un jugador de su categoría para un partido de tal magnitud supone un duro revés.
Los partidos contra el Barça suelen marcar el rumbo de la lucha por el título en España. No poder contar con una de sus principales amenazas ofensivas deja al Real Madrid en clara desventaja antes incluso de que ruede el balón.
El club había presentado un recurso con la esperanza de reducir la sanción, pero sus esfuerzos no dieron resultado. Ahora tendrá que afrontar una serie de partidos complicados sin su extremo estrella.
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En busca de soluciones inmediatas
Mourinho tendrá que encontrar una solución táctica para cubrir la ausencia de Vinicius en la banda izquierda durante las próximas semanas. La plantilla se verá exigida mientras intenta hacer frente a la baja de su dinámico delantero brasileño. La atención se centrará de inmediato en cómo Mourinho reorganiza su once titular.
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