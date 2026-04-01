El exdirector técnico del Borussia Dortmund, Sven Mislintat (53), sigue sin entender cómo Ciro Immobile (36), varias veces máximo goleador de la Serie A, acabó convirtiéndose en un costoso fracaso de fichaje en el BVB. «En realidad, eso es imposible», explicó el actual director deportivo del Fortuna Düsseldorf, equipo de la segunda división, en transfermarkt.de.
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«En realidad, eso es imposible»: un fichaje fallido del BVB deja atónito a Sven Mislintat
Immobile fichó por el Dortmund en 2014 procedente del Torino por 18,5 millones de euros y tenía que estar a la altura de unas grandes expectativas. Mislintat era entonces jefe de ojeadores del equipo amarillo y negro y recordaba: «Cuando cedimos a Robert Lewandowski en 2014, en la búsqueda de su sustituto seguimos por primera vez una filosofía de fichajes diferente y compramos a Ciro Immobile, el máximo goleador de la Serie A, con lo que intentamos ir sobre seguro. En Italia funcionó de maravilla tanto antes como después; con nosotros no funcionó en absoluto. En realidad, eso es imposible cuando se le ve marcar goles».
En aquel entonces, el BVB aún estaba entrenado por Jürgen Klopp y había llegado a la final de la Liga de Campeones un año antes. Por aquel entonces, el Dortmund solía apostar por jugadores jóvenes con potencial de desarrollo en sus fichajes. Pero cuando el goleador Lewandowski se marchó al Bayern sin coste alguno, se produjo el mencionado cambio de paradigma.
Mislintat lo confirma: el BVB también tenía en el punto de mira a Sadio Mané
«Perdimos a Lewy y pensamos: entonces tendremos que fichar a alguien de quien nadie pueda decir nada», explicó Mislintat. «Ese mismo año, Sadio Mané se marchó del Salzburgo al Southampton. También lo teníamos en el punto de mira, pero al final fichamos a un máximo goleador de una de las cinco grandes ligas en lugar de uno de la liga austriaca, algo más débil».
Mané se desarrolló magníficamente en los Saints, fichó por el Liverpool en 2016 y allí, bajo las órdenes de Klopp, que ya trabajaba allí, se convirtió en uno de los mejores delanteros de Europa. Mislintat dijo: «Según la estrategia probada, deberíamos haber fichado a Sadio. Lo que luego volvimos a hacer con jugadores como Pierre-Emerick Aubameyang y Ousmane Dembélé».
La conclusión de Mislintat: «Aunque muchos lo crean: la seguridad no se puede comprar».
Ciro Immobile dejó el BVB tras un año
Immobile solo permaneció un año en el Borussia. No se adaptó al estilo de juego del Dortmund ni al ritmo de la Bundesliga, no logró recuperar su puntería y tampoco congenió con sus compañeros de equipo. Esto quedó patente, entre otras cosas, en su famosa frase: en sus primeros ocho meses en Dortmund, «ningún compañero de equipo le había invitado a cenar a su casa». Y, en general: «Los alemanes son fríos, no se puede hacer nada al respecto».
Así pues, el delantero se marchó cedido al Sevilla FC en 2015 y, un año más tarde, el club andaluz lo fichó definitivamente por once millones de euros. A Immobile, que fue cuatro veces máximo goleador de la Serie A y ganó en 2020 la Bota de Oro al máximo goleador de Europa, le siguieron etapas en el Torino, el Lazio y el Besiktas, entre otros. Desde enero de 2026, el campeón de Europa de 2021 juega en el París Saint-Germain.
La etapa de Ciro Immobile en el BVB en cifras
Intervenciones 34 Partidos de más de 90 minutos 10 Goles 10 Asistencias 2 Tarjetas amarillas 1