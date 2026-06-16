¿En qué puesto se sitúa la brillante actuación de Folarin Balogun, autor de dos goles? Las cinco mejores actuaciones de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos en la Copa del Mundo de todos los tiempos, desde Claudio Reyna hasta Tim Howard

A lo largo de su historia, la selección masculina de fútbol de Estados Unidos ha participado en 11 Copas del Mundo. La primera fue hace 96 años, en Uruguay. Este verano, el torneo regresa a Estados Unidos por segunda vez.

Para la afición, su historia mundialista es reciente: antes de 1990 solo disputó tres torneos, pero desde entonces ha fallado en uno solo.

En esta era moderna ha habido mucho que recordar: trayectorias que cambiaron las expectativas, noches que aún duelen y momentos que forjaron el futuro del programa.

¿Quién olvida la gesta de 1994, que inauguró la era moderna del fútbol en Estados Unidos? ¿O al equipo de 2002, que llegó más lejos que nunca? También brillaron en 2010 y 2014, y se reinventaron en 2022. Muchas estrellas estadounidenses han brillado, pero ¿cuál fue el mejor momento? ¿Qué partidos fueron los más importantes, impresionantes y con mayor repercusión?

Con el torneo en curso, GOAL repasa las cinco mejores actuaciones individuales de la historia de la selección masculina de Estados Unidos en Copas del Mundo...