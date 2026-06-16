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Top Five USMNT WC PerformancesGOAL
Ryan Tolmich

Traducido por

¿En qué puesto se sitúa la brillante actuación de Folarin Balogun, autor de dos goles? Las cinco mejores actuaciones de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos en la Copa del Mundo de todos los tiempos, desde Claudio Reyna hasta Tim Howard

Analysis
USA
F. Balogun
FEATURES
USA vs Australia
Australia
World Cup

GOAL repasa las cinco mejores actuaciones de jugadores estadounidenses en las categorías más altas de este deporte.

A lo largo de su historia, la selección masculina de fútbol de Estados Unidos ha participado en 11 Copas del Mundo. La primera fue hace 96 años, en Uruguay. Este verano, el torneo regresa a Estados Unidos por segunda vez.

Para la afición, su historia mundialista es reciente: antes de 1990 solo disputó tres torneos, pero desde entonces ha fallado en uno solo.

En esta era moderna ha habido mucho que recordar: trayectorias que cambiaron las expectativas, noches que aún duelen y momentos que forjaron el futuro del programa.

¿Quién olvida la gesta de 1994, que inauguró la era moderna del fútbol en Estados Unidos? ¿O al equipo de 2002, que llegó más lejos que nunca? También brillaron en 2010 y 2014, y se reinventaron en 2022. Muchas estrellas estadounidenses han brillado, pero ¿cuál fue el mejor momento? ¿Qué partidos fueron los más importantes, impresionantes y con mayor repercusión?

Con el torneo en curso, GOAL repasa las cinco mejores actuaciones individuales de la historia de la selección masculina de Estados Unidos en Copas del Mundo...

  • WC2002-GER-USAAFP

    5Claudio Reyna - 2002 contra Alemania

    Aunque haya habido actuaciones mejores, Reyna debe estar en esta lista. Y debe estar por este partido, por cómo se desarrolló.

    Sí, Estados Unidos perdió 1-0 en un partido muy polémico. Torsten Frings sigue fresco en la memoria de los aficionados estadounidenses 24 años después. Sin embargo, el mejor jugador de aquel encuentro no fue Frings. No fue el goleador Michael Ballack ni el portero y Balón de Oro Oliver Kahn; fue Reyna, el mediocampista estrella de EE. UU., que terminó en el lado perdedor de los cuartos de final.

    Algunos podrían mencionar a Tony Sanneh, pero hay una razón por la que Reyna fue el único estadounidense en el equipo ideal de ese Mundial: su dominio del centro del campo en este y otros partidos.

    • Anuncios

  • 4Bert Patenaude - 1930 contra Paraguay

    Cuando eres la respuesta a una de las preguntas más descabelladas del Trivial, sabes que te has ganado un lugar en la historia.

    Hace casi 100 años, el estadounidense Patenaude marcó el primer hat-trick en un Mundial. Este logro no se reconoció hasta 76 años después. La FIFA lo confirmó en 2006: el 17 de julio de 1930, en la victoria sobre Paraguay en la primera edición del torneo, Patenaude se convirtió en el primer jugador en marcar tres goles.

    Aún hoy, ningún otro estadounidense ha repetido esa hazaña, lo que muestra la dificultad de brillar así en la élite del fútbol.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH04-USA-PARAFP

    3Folarin Balogun - 2026 contra Paraguay

    ¿Sesgo de recencia? Quizá, pero no se puede negar que la actuación de Balogun fue histórica.

    Con su doblete ante Paraguay, Balogun se convirtió en el primer estadounidense en anotar más de un gol en un partido del Mundial desde Patenaude, hace casi 100 años. En su debut, marcó dos tantos memorables y desarticuló a una defensa paraguaya, por lo general sólida.

    Aunque otros en la cancha también brillaron, fue Balogun quien se alzó como héroe y se ganó un sitio en la historia de la selección.

  • FBL-WC2010-MATCH38-USA-ALGAFP

    2Landon Donovan - 2010 contra Argelia

    Todo estaba en juego para la selección masculina de fútbol de Estados Unidos (USMNT) ante Argelia. Entonces, su estrella marcó un gol que cambió el partido.

    Fue el primer momento verdaderamente memorable en la historia de la selección estadounidense en el Mundial, uno de esos que todo el mundo recuerda dónde estaba cuando lo presenció. Las reacciones en las redes sociales se hicieron virales al instante, en una época en la que las redes sociales aún no existían. Todo el mundo tiene una historia que contar sobre este partido y, en particular, sobre ese momento que lo definió.

    Donovan tuvo actuaciones individuales mejores, sobre todo en 2002, pero ninguna tan decisiva; por eso su gol de la victoria sigue vigente.

  • Tim Howard Belgium USA World Cup 07012014Getty Images

    1Tim Howard - 2014 contra Bélgica

    No solo fue la mejor actuación de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos en un Mundial; fue una de las mejores de la historia.

    En el duelo contra Bélgica, Howard realizó 16 paradas, marca aún imbatida, y llevó a su equipo a la prórroga.

    Estados Unidos acabó perdiendo 2-1, pero Howard se ganó el corazón del mundo. Su apodo, «El Secretario de Defensa», quedó para la historia. Los aficionados, de Estados Unidos y del resto del mundo, salieron del partido hablando de las hazañas de un portero que se ganó un lugar eterno en la historia del Mundial.

    Por eso ese partido de Howard es el mejor de la selección estadounidense en un Mundial y, probablemente, tardará en ser superado.


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