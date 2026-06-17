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¿En qué puesto se sitúa Jordan Pickford en la clasificación de porteros de la Premier League? El exjugador de la selección inglesa David James lo coloca entre los mejores
¿Cuántos partidos internacionales ha disputado Pickford con la selección de Inglaterra?
Pickford, natural de Wearside y canterano del Sunderland, debutó con la selección absoluta en 2017 y ya ha jugado 84 partidos internacionales. A sus 32 años, confía en superar los 100 encuentros con Inglaterra.
Su objetivo es jugar varios partidos en el Mundial de 2026, mientras Thomas Tuchel busca el título que acabe con 60 años de espera. Tiene ante sí a la defensa más fiable.
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Pickford sigue siendo el portero británico más caro
Pickford ha sido un ejemplo de regularidad para los Tres Leones y su gran carisma lo convierte en el guardameta ideal. Es titular pese a no jugar competiciones europeas con su club.
Sigue siendo el portero británico más caro de la historia tras fichar por el Everton en 2017 por 25 millones de libras (34 millones de dólares), y ha jugado más de 350 partidos con el club. Aunque no ha ganado títulos importantes, su prestigio en el fútbol inglés y mundial permanece intacto.
¿En qué posición se sitúa Pickford en la Premier League junto a Alisson y Raya?
En la Premier League destacan porteros como David Raya (Arsenal), tres veces Guante de Oro; Alisson (Liverpool); Gianluigi Donnarumma (Manchester City); y Emi Martínez (Aston Villa), campeón del mundo.
Al ser preguntado si Pickford está entre los cinco mejores de la máxima categoría inglesa, el exnúmero uno de Inglaterra James —en nombre de Grosvenor Sport, que ofrece las últimas cuotaspara el Mundial— declaró a GOAL: «En cuanto a regularidad, sí. Es curioso que me preguntes por los cinco mejores; él tiene que estar ahí arriba.
Soy un gran admirador de Jordan. Creo que Jordan es la excepción en la Premier. Si hablamos de “cada uno en su sitio”, Ali es, en su mejor momento, el mejor portero del mundo, pero si lo pones en equipos como Everton o Newcastle, no vas a sacar lo mejor de él. Así que el Liverpool le viene como anillo al dedo.
David Raya encaja a la perfección en el Arsenal. Con Jordan, cuando lo ves con el Everton, también encaja, pero eso tiene que ver con la distribución del juego. Si lo pones en la selección de Inglaterra, que es muy distinta al Everton, también encaja a la perfección.
«Tiene potencial para brillar en distintos entornos y, sin duda, lo incluiría entre los cinco mejores».
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Mundial 2026: Inglaterra quiere más partidos sin encajar goles.
Pickford, siempre seguro, quiere lanzar un penalti si Inglaterra afronta otra tanda este verano. James le apoya.
Harry Kane asumirá esa responsabilidad durante al menos un par de semanas, mientras Inglaterra se prepara para debutar en la fase de grupos del Mundial el miércoles contra Croacia. También se medirá a Ghana y Panamá en el Grupo L.
Tras una fase de clasificación sin encajar gol, espera ampliar esa racha mientras los Tres Leones arrancan con fuerza. Tras los compromisos internacionales regresará al Everton de David Moyes; el viernes se dará a conocer el calendario de la Premier 2026-27.