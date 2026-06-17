En la Premier League destacan porteros como David Raya (Arsenal), tres veces Guante de Oro; Alisson (Liverpool); Gianluigi Donnarumma (Manchester City); y Emi Martínez (Aston Villa), campeón del mundo.

Al ser preguntado si Pickford está entre los cinco mejores de la máxima categoría inglesa, el exnúmero uno de Inglaterra James —en nombre de Grosvenor Sport, que ofrece las últimas cuotaspara el Mundial— declaró a GOAL: «En cuanto a regularidad, sí. Es curioso que me preguntes por los cinco mejores; él tiene que estar ahí arriba.

Soy un gran admirador de Jordan. Creo que Jordan es la excepción en la Premier. Si hablamos de “cada uno en su sitio”, Ali es, en su mejor momento, el mejor portero del mundo, pero si lo pones en equipos como Everton o Newcastle, no vas a sacar lo mejor de él. Así que el Liverpool le viene como anillo al dedo.

David Raya encaja a la perfección en el Arsenal. Con Jordan, cuando lo ves con el Everton, también encaja, pero eso tiene que ver con la distribución del juego. Si lo pones en la selección de Inglaterra, que es muy distinta al Everton, también encaja a la perfección.

«Tiene potencial para brillar en distintos entornos y, sin duda, lo incluiría entre los cinco mejores».