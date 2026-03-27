Goal.com
En directo
FIFA World Cup 2026 Official DrawGetty Images Sport

Traducido por

¿En qué grupo quedará Italia si se clasifica para el Mundial?: equipos y calendario de partidos

Italy
World Cup

El programa que hay que seguir en Canadá, México y EE. UU.

Continúa la carrera de Italia hacia el Mundial de 2026: los Azzurri han vencido a Irlanda del Norte en la semifinal de la repesca disputada en Bérgamo y ahora se dirigen a Zenica, donde se jugará la final en el estadio de Bosnia, que se impuso a Gales en la tanda de penaltis. En caso de imponerse a Dzeko y sus compañeros, ¿a qué grupo se enfrentaría en el Mundial?

  • LAS RIVALES

    En caso de clasificarse oficialmente a través de la repesca, Italia se incorporará al Grupo B según el sorteo oficial y debutaría en Toronto el 12 de junio a las 15:00 (las 21:00 en Italia) contra la selección anfitriona de Canadá, en la que militan David (de la Juventus), Buchanan (exjugador del Inter) y el centrocampista del Sassuolo Koné.

    El segundo partido se disputará el día 18, también a las 15:00 (las 21:00 en Italia, nota del editor), contra Suiza en Los Ángeles. Los suizos cuentan con numerosos jugadores que militan o han militado en Italia, como Akanji, del Inter; Freuler, del Bolonia; Jashari, del Milan; Aebischer, del Pisa; pero también los exjugadores de la Serie A Rodríguez, Ndoye, Okafor y Widmer.

    El último partido de la fase de grupos tendrá lugar el 24 de junio, una vez más a las 15:00 y, por tanto, a las 21:00 en Italia, en Seattle contra Catar, en busca de los primeros puntos en el Mundial tras la edición de 2022 como anfitriones, que terminó con 0 puntos en la fase de grupos.

    • Anuncios

  • EL PROGRAMA

    -12 de junio, Toronto, a las 21:00 (hora italiana): Canadá-Bosnia/Italia 

    -18 de junio, Los Ángeles, a las 21:00 h (hora italiana): Suiza-Bosnia/Italia

    -24 de junio, Seattle, a las 21:00 h (hora italiana): Bosnia/Italia-Qatar

Copa del Mundo - Clasificación UEFA
Bosnia and Herzegovina crest
Bosnia and Herzegovina
BIH
Italy crest
Italy
ITA