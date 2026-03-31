¿En qué están pensando en el Tottenham? Roberto De Zerbi, con su actitud autodestructiva, no es la persona adecuada para luchar contra el descenso Y supone una traición para los aficionados de los Spurs

También hay un factor humano detrás de la oposición a este fichaje. El viernes, varias peñas del Tottenham emitieron comunicados en los que se manifestaban en contra del interés del club por De Zerbi debido a su relación con Mason Greenwood.

De Zerbi fichó a Greenwood durante su primera ventana de fichajes en el Marsella, en el verano de 2024. El delantero fue puesto a la venta por el Manchester United tras no haber jugado con el equipo durante dos años y medio, a raíz de una detención inicial en enero de 2022 tras la publicación de material sensible en Internet. Greenwood fue acusado de intento de violación, agresión y control coercitivo, pero estos cargos fueron posteriormente retirados tras lo que la Fiscalía General describió como una «combinación de la retirada de testigos clave y nuevo material». Por lo tanto, Greenwood no fue juzgado, pero lo que se publicó y que condujo a su detención fue ampliamente visto y recordado.

La decisión del Marsella de fichar a Greenwood desató la polémica en Francia, pero De Zerbi se interpuso en medio de esa tormenta. «No conozco sus antecedentes», afirmó De Zerbi sin dudar sobre el jugador, añadiendo que lo trataría a él y al resto de la plantilla como si fueran sus «hijos». De Zerbi trató de restar importancia a las críticas sobre el carácter de Greenwood en cualquier oportunidad que se le presentó, comentando tras su primer gol que esperaba que dejara de ser «un blanco de la polémica». Más tarde dijo que Greenwood era una «buena persona» y «muy diferente de la imagen que se da de él en Inglaterra».

Los mensajes de las distintas asociaciones de aficionados del Tottenham expresaban el deseo de evitar a alguien como De Zerbi. «Proud Lilywhites», el grupo LGBTQ+ oficial del Tottenham, declaró: «Cuando alguien en esa posición defiende públicamente a un jugador como Mason Greenwood y lo presenta de una manera que resta importancia a la gravedad de lo ocurrido, eso importa, no solo de forma aislada, sino por lo que significa.

«Estamos orgullosos del progreso que se ha logrado para hacer del fútbol un deporte más inclusivo y acogedor. Ese progreso importa, y no puede verse comprometido ni tratarse como algo secundario. No pedimos la perfección. Pedimos responsabilidad, transparencia y un liderazgo que refleje los valores que este club dice defender. Todos juntos, siempre. Eso tiene que significar algo. No a De Zerbi».

«Women of the Lane», la asociación de aficionadas, y «Spurs REACH», la asociación de aficionados que aboga por la diversidad racial, étnica y cultural, se hicieron eco de sentimientos similares con ese mensaje claro: «no a De Zerbi». No debería considerarse una debilidad o una postura contraria no querer que tu club de fútbol tenga un entrenador que ha actuado de esta manera.