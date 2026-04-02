En presencia de su amigo Ronaldo... ¡Un comentarista brasileño rememora la humillación de Messi!

El emblemático cántico que entonó la afición de la selección saudí contra Lionel Messi durante el partido contra Argentina en el Mundial de 2022 ha vuelto a cobrar protagonismo, avivando de nuevo el ambiente y evocando uno de los momentos más sorprendentes de la historia del Mundial.
La repetición de este cántico se produce mientras la afición revive los recuerdos de aquella victoria histórica, en la que «Los Verdes» lograron imponerse al campeón del mundo, en un partido que permanecerá grabado en la memoria de los aficionados al fútbol por la emoción que generó y las amplias repercusiones a nivel mundial.