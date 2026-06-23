El 6 de julio Amorim llegará a Milán para conocer las instalaciones del club y empezar a planificar la nueva temporada, consciente de que encontrará numerosos obstáculos.

Uno de los mayores desafíos es la nueva estructura directiva: Amorim ya tiene buena relación con Gardiner, director de inteligencia futbolística, y está fortaleciendo el vínculo con Almastadt, director de traspasos. Ambos son expertos en datos y algoritmos, no en el trabajo de campo, por lo que Amorim es el único con esa visión.