La decisión de Cardinale sigue dando que hablar: tras un mes de reuniones por Zoom y viajes por Europa, RedBird ha decidido no contratar ni un responsable de fútbol ni un director deportivo para el Milan. En resumen, la propiedad estadounidense rompe con el esquema tradicional italiano y opta por una revolución a medias, ya que se trata más de una reasignación de recursos internos.
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En Milán se echan en falta jugadores de campo que apoyen a Amorim. ¿Qué diferencia hay entre Milanello y sus intervenciones en los medios?
EL ÚNICO HOMBRE DEL FÚTBOL
El 6 de julio Amorim llegará a Milán para conocer las instalaciones del club y empezar a planificar la nueva temporada, consciente de que encontrará numerosos obstáculos.
Uno de los mayores desafíos es la nueva estructura directiva: Amorim ya tiene buena relación con Gardiner, director de inteligencia futbolística, y está fortaleciendo el vínculo con Almastadt, director de traspasos. Ambos son expertos en datos y algoritmos, no en el trabajo de campo, por lo que Amorim es el único con esa visión.
DOS DUDAS
¿Quién acompañará cada día a Ruben Amorim en Milanello? En las últimas temporadas, Maldini, Massara, Moncada y Tare vigilaron el centro deportivo; ahora no parece que ninguno de los elegidos por Cardinale asuma ese rol. Tampoco hay que subestimar las ruedas de prensa previas y posteriores a los partidos, en las que la afición espera información o calma de un directivo. Zlatan Ibrahimovic ya lo intentó con poco éxito y muchas críticas, así que probablemente no repita. Si no es él, ¿quién?